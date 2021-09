https://mundo.sputniknews.com/20210927/el-volcan-de-la-palma-se-reactiva-y-continua-sus-emisiones-de-lava-y-cenizas-1116452852.html

El volcán de La Palma se reactiva y continúa sus emisiones de lava y cenizas

La actividad ha vuelto al volcán de Cumbre Vieja después del parón que ha tenido lugar a primera hora de la mañana. La lava continúa su camino y cada vez está... 27.09.2021, Sputnik Mundo

españa

islas canarias

erupción del volcán en la palma

Tras un breve parón, el volcán de Cumbre Vieja se ha reactivado, tal y como ha confirmado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) a través de su cuenta de Twitter.

