La lava engulle una iglesia en La Palma | Vídeo

Las coladas volcánicas han sepultado la localidad de Todoque, situada en el municipio de los Llanos de Aridane. La lava alcanzó esta población de más de 1.000 habitantes el 21 de septiembre. Sin embargo, su detención dio un par de días más de vida al pueblo. Una pausa que los vecinos aprovecharon para llevarse parte de sus pertenencias, si es que la roca incandescente no había llegado a su domicilio.No obstante, la relativa calma no es un regalo prolongado del volcán. La nueva fase eruptiva de Cumbre Vieja ha desencadenado un mayor número de explosiones y una abundante emisión de magma y gases. Motivo por el que las coladas volcánicas arrancaron de nuevo su camino hacia el océano Atlántico. En medio, Todoque.Con una velocidad de 100 metros por hora, los vecinos que se hallaban en la localidad cargando sus vehículos con sus enseres tuvieron que salir con rapidez de la zona. A las 18:00, el núcleo urbano era golpeado por una segunda colada que surfeaba por encima de la primera de forma agresiva. El impacto ha acabado con el consultorio médico de la localidad o la sede de la asociación de vecinos, entre otros edificios y plantaciones agrícolas. Tampoco se ha salvado la iglesia.La parroquia de San Pío X sobrevivió al embiste inicial, pero no al siguiente. La tarde del 26 de septiembre el campanario cedió a la presión del material volcánico. Días antes operarios del Ayuntamiento extrajeron del interior del templo todo su mobiliario, como vírgenes, crucifijos, candelabros o cuadros. Cuando se derrumbó no quedaba nada entre sus paredes.La lava ha cubierto más de 200 hectáreas y ha destruido 514 edificaciones en la isla. Tras la reactivación, los científicos esperan que no tarde en tocar el mar. Tan solo 800 metros separan las emisiones volcánicas del agua, aunque los expertos destacan que su avance se ha vuelto a ralentizar. Cumbre Vieja ha dejado de expulsar magma de repente. Pero, es pronto para decir que el volcán ha cesado en su actividad.

