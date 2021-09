El tipo de té que hace más daño en lugar de beneficiar al organismo

"Existen estudios científicos que han demostrado que las bebidas calientes pueden conducir al desarrollo de cáncer, pueden dañar el esófago o la laringe. Por eso no se debe preparar el té con agua hirviendo y lo bebemos cuando se ha enfriado un poco. Lo mejor es que el té corresponda con la temperatura corporal, puede estar un poco más caliente, a 40 grados, pero definitivamente no debes beberlo hirviendo. Yo recomendaría esperar cinco minutos, para no tener una sensación de que te estás quemando" señaló.