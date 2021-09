https://mundo.sputniknews.com/20210924/pedro-sanchez-promete-respetar-las-decisiones-de-la-justicia-de-italia-sobre-puigdemont-1116389360.html

Pedro Sánchez promete respetar las decisiones de la justicia de Italia sobre Puigdemont

Pedro Sánchez promete respetar las decisiones de la justicia de Italia sobre Puigdemont

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que respetará y acatará las decisiones que los tribunales italianos adopten... 24.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-24T12:38+0000

2021-09-24T12:38+0000

2021-09-24T12:53+0000

españa

cataluña

carles puigdemont

pere aragonès

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1116389333_283:477:3076:2048_1920x0_80_0_0_83ea07fe04dfa30a638cbf5ddd65eac8.jpg

"En primer lugar respeto a los a todos los procedimientos judiciales que se abran en España o en Europa, en este caso en Italia, y también respeto y acatamiento a todas las decisiones judiciales que se puedan tomar en Italia", dijo Pedro Sánchez en una comparecencia desde La Palma, donde se encuentra para atender la emergencia por la erupción volcánica que afecta a la isla desde el 19 de septiembre.Después de esa aclaración, Sánchez defendió que "Carles Puigdemont tiene que comparecer y someterse ante la justicia" tras una huida que dura ya cuatro años, desde que el expresidente catalán abandonara España en 2017 tras el referéndum de autodeterminación unilateral convocado por su Gobierno de forma ilegal.En su comparecencia, Sánchez recordó que entonces había otro Gobierno al frente de España, pero destacó que desde su llegada a La Moncloa en 2018 siempre defendió la independencia de los jueces a la hora de afrontar las causas abiertas contra los líderes independentistas.No obstante, en el plano político, Sánchez volvió a defender la necesidad mantener abiertas las vías de diálogo con la Generalitat de Cataluña para buscar salidas al conflicto territorial."El mensaje que quiero trasladar es de compromiso y de reivindicación, hoy si cabe más aún, del diálogo entre las distintas administraciones para que los catalanes puedan superar el trauma que representó el año 2017", añadió Sánchez.El presidente catalán viajará a CerdeñaEl presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, viajará este viernes a Cerdeña (Italia) para respaldar al líder independentista Carles Puigdemont, tras su detención este jueves en virtud de una euroorden emitida por el Tribunal Supremo de España."Esta misma tarde me voy a desplazar a Cerdeña para respaldar al presidente Puigdemont en esta situación tan grave para él y para el conjunto de Cataluña", dijo Pere Aragonés en una comparecencia televisada desde Barcelona.En esa comparecencia, Aragonés exigió al Tribunal Supremo la retirada de las órdenes de detención que constan contra los líderes catalanes huidos de España tras el proceso separatista de 2017 y exigió la "puesta en libertad inmediata de Carles Puigdemont", cuyo arresto definió como un acto de "represión".A su modo de ver, los sucesos de las ultimas horas muestran que las instituciones españolas "no actúan de buena fe ante la justicia europea", lo que "no ayuda a una resolución del conflicto".El arrestoEl arresto en Cerdeña de Puigdemont –que ahora ejerce como eurodiputado–se produjo en virtud de una euroorden dictada por el Tribunal Supremo en 2019, tras la condena por delitos de sedición, malversación y desobediencia a los responsables del referéndum de 2017 que no huyeron de España.La detención llega después de que el Tribunal General de la Unión Europea retirara la inmunidad de Carles Puigdemont como eurodiputado en un auto emitido el pasado 30 de julio, una decisión tomada sobre la base de que el líder independentista no puede ser arrestado en estos momentos por su situación procesal.Según ese auto, la euroorden en su contra no se puede ejecutar hasta que la justicia europea resuelva la cuestión prejudicial que el Tribunal Supremo planteó sobre los procedimientos de extradición de los líderes independentistas después de que Bélgica rechazara la entrega a España de un antiguo integrante del Gobierno de Puigdemont.En base a la decisión del TGUE, la defensa de Puigdemont afirmó este viernes que su detención es ilegal porque la euroorden se encuentra paralizada por "imperativo legal", mientras que el Gobierno de España enmarcó su arresto como una parte más de "un procedimiento judicial en curso".En estos momentos Puigdemont se encuentra detenido a la espera de pasar disposición de la Corte de Apelación de Sassari, que deberá decidir sobre su estado personal (si queda en libertad o no) y sobre si acepta o no la euroorden, lo que implicaría iniciar un proceso de extradición.

https://mundo.sputniknews.com/20210924/el-partido-de-puigdemont-acusa-a-la-justicia-espanola-de-enganar-al-tjue-1116383420.html

https://mundo.sputniknews.com/20210915/la-eurocamara-pide-investigar-los-supuestos-vinculos-de-puigdemont-con-rusia-1116105783.html

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cataluña, carles puigdemont, pere aragonès