AUKUS: Francia y la UE agachan la cabeza frente a su amo, EEUU

AUKUS: Francia y la UE agachan la cabeza frente a su amo, EEUU

Francia y la UE asumen y aceptan la "puñalada por la espalda" que EEUU, Reino Unido y Australia dieron al país galo con el AUKUS. Por su parte, Venezuela... 23.09.2021

AUKUS: Francia y la UE agachan la cabeza frente a su amo, EEUU

'Sí, Bwana'AUKUS, con 'a' de 'aquí no ha pasado nada'. Es lo que trasuntan las declaraciones que siguieron a la conversación mantenida por los mandatarios de EEUU y Francia, a pedido de Macron, tras fraguarse una de las más grandes traiciones entre aliados occidentales que conozca la historia, si no la más grande.Y es que tras el despecho e indignación gritada a los cuatro vientos por parte de altos funcionarios franceses, tras el anuncio de la alianza AUKUS –que desde París calificaron como una "puñalada por la espalda" porque le quitaba un jugoso contrato por valor de 90.000 millones de dólares en beneficio del Reino Unido–, ahora desde Francia y la UE, vienen a decir que 'aquí no ha pasado nada'.La conversación telefónica entre Macron y Biden dejó muy claro quién manda, y dio por buena la frase de que 'más vale pedir perdón, que pedir permiso', con la diferencia que EEUU no pide perdón: como mucho ensaya una pseudo disculpa del tipo: "El presidente Biden reconoció durante esa llamada que podría haber habido más diálogo al respecto antes del anuncio, y ese es el importante mensaje que ha trascendido de esta conversación", tal como declaró Jen Psaki, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca.Traducido: Biden debió avisar lo que iba a hacer, pero no pedir permiso. Y en todo caso, una vez consumada la traición, no pedir disculpas.Y ahora en Occidente, todos contentos. Los medios hablan de 'pasar página', y de que Biden y Macron, 'limaron asperezas'. Traducido: EEUU traiciona cuando quiere, a quien quiere, y todos a callar.Boicot lituano a los móviles chinosEl Gobierno lituano recomendó a sus ciudadanos "no comprar nuevos teléfonos de las marcas chinas Huawei o Xiaomi y deshacerse de los que ya tengan. Según informó el viceministro de defensa de ese país, Margiris Abukevicius, "los dispositivos investigados recogen una información mucho más excesiva sobre el usuario y su comportamiento que, por ejemplo, los dispositivos fabricados en Estados Unidos o Corea del Sur".La petición del Gobierno lituano se da después de una investigación del Centro Nacional de Seguridad Cibernética de ese país a tres marcas chinas, específicamente Xiaomi, Huawei y OnePlus, quedando esta última absuelta.Según los investigadores, un aparato de Huawei podría ser vulnerable a ataques cibernéticos, al tiempo que otro modelo de Xiaomi tendría herramientas de censura integradas. Concretamente, se trataría de un software capaz de detectar y censurar términos como "Tíbet libre" o "Viva la independencia de Taiwán". Por su parte, Huawei aseguró que sus dispositivos cumplen con las leyes nacionales y que sus teléfonos no envían datos a otros lugares.La advertencia del Gobierno lituano se produce justo en medio del aumento de sus tensiones con China. La disputa comenzó cuando Taiwán, una provincia considerada separatista por las autoridades chinas, anunció que sus misiones en Lituania se llamarían Oficina de Representación de Taiwán, una acción abiertamente provocativa que fue apoyada por la nación europea.Craig Faller vuelve a Colombia y Venezuela y enciende las alarmasLa segunda visita en menos de tres meses de Craig Faller, el jefe del Comando Sur a Colombia ha hecho encender las alarmas en Venezuela. El ministro de Defensa venezolano denunció que justo tras la llegada del almirante Craig Faller, Colombia violó el espacio aéreo de Venezuela con un dron, y la vicepresidenta del país bolivariano, Delcy Rodríguez, alerta que "desde Colombia se están orquestando planes perversos" contra Venezuela.Sequera y varios analistas coinciden en que Estados Unidos busca aplicar un plan de máxima presión contra Caracas y afectar no solo el diálogo político que hay entre el Gobierno y la oposición venezolana en México, sino también torpedear las elecciones regionales de Venezuela previstas para el 21 de noviembre."Porque si la oposición participa en estas elecciones, nuevamente quedan aislados algunos factores que ciertamente son los que dependen y están absolutamente condicionados por lo que decida Estados Unidos y Colombia", señala Sequera.Según Sequera, Estados Unidos se apoya en Colombia para desestabilizar a Venezuela porque "quizás es la última carta que le queda"."Colombia es un portaviones de Estados Unidos, no un país, es un conjunto de bases militares con un gobierno nominal y con esquemas paralelos de poder como el narcotráfico y el paramilitarismo. Además, se usa la línea fronteriza colombo-venezolana como el campo de batalla ideal para provocaciones, desarrollar conflictos y fracturar las posibilidades políticas dentro del territorio venezolano, ahí también tiene que ver el uso de factores irregulares para enrarecer el ambiente, desplazar lo político y hacer que la violencia sea lo que defina la situación. Para Colombia, que tiene un gobierno tan comprometido como el de Iván Duque no le queda otra alternativa que ponerse al servicio de esta agenda, que no ha cambiado entre Trump y Biden, salvo las formas", sostiene Sequera.Llaman a transformar "modelo caduco" de atención médica en España desvelado por pandemia"El gran fracaso", tanto "de la atención primaria desde los centros de salud", como de "una atención especializada en los hospitales" en España. Es lo que evidenció la pandemia del COVID-19, demostrando la urgente necesidad de transformar este "modelo caduco", según el reputado experto español Ignacio Para."Se impidió la comunicación con los centros de salud, no estaban preparados para tener comunicaciones vía Internet o telefonía inclusive, no había líneas de comunicación suficientes, no había infraestructuras informáticas adecuadas, no había ancho de banda suficiente, y tampoco había personal suficiente, y además al personal médico se le puso a hacer labores epidemiológicas rastreando, con lo cual no tenían tiempo tampoco para atender a enfermos, de manera que, tanto los enfermos, como los médicos, se quedaron frustrados por esto", indicó Para, vicepresidente de la Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud y Secretario del Consejo de Gobierno de la Organización Iberoamericana de Prestadores de Servicios de Salud.El también presidente de la Fundación Bamberg, dedicada a la mejora del sistema sanitario, señaló que la pandemia también "ha puesto en evidencia" que no hay suficiente personal formado, ni tampoco infraestructuras para "poner en marcha" lo que es la telemedicina, una excelente herramienta, "no solamente en la relación médico-paciente, sino entre médico y médico"."Otro tema importante", según el experto, es la necesidad de cambiar una situación en la que "la inmensa mayoría de las terapias lo que hacen es trabajar para paliar los efectos de una enfermedad en los diferentes órganos, pero no trabajar en el origen de las enfermedades"."Otro tema que también se ha puesto de manifiesto es la necesidad de poder adecuar y transformar los espacios hospitalarios conforme a las necesidades que se puedan tener ante una crisis, ante una catástrofe, una epidemia como la del COVID-19 o cualquier otro tipo de situación de salud pública a fin de hacer frente a una crisis motivada por una afluencia grande hacia los hospitales de pacientes", apuntó el especialista."Todo esto sí que es una ocasión que tenemos que aprovechar para hacer un cambio, tanto en el modelo, como en la configuración de los hospitales y de los centros de salud", enfatizó Para.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

David Sage "los dispositivos investigados recogen una información mucho más excesiva sobre el usuario y su comportamiento que, por ejemplo, los dispositivos fabricados en Estados Unidos o Corea del Sur". jajaja jajaja jajajajaja...pero el día de los santos inocentes no era en diciembre...se han adelantado... 0

china

colombia

lituania

