Corea del Norte cuestiona el pacto AUKUS para dotar de submarinos nucleares a Australia

SEÚL (Sputnik) — Corea del Norte califica de peligrosa la decisión de Estados Unidos de proporcionar submarinos nucleares a Australia en el marco del pacto... 20.09.2021, Sputnik Mundo

Añadió que Pyongyang condena el doble estándar de Washington que admite la proliferación de las tecnologías nucleares solo cuando le conviene."Precisamente Estados Unidos es el principal causante del desmoronamiento del tratado de no proliferación nuclear. Los estándares dobles de los estadounidenses han cobrado fuerza con la llegada del nuevo Gobierno a la Casa Blanca, violan las normas internacionales y amenazan a la paz y la estabilidad en el mundo", enfatizó.En este contexto, señaló que Corea del Norte no puede perder "ni un minuto" para fortalecer su capacidad de defensa. "Estamos analizando exhaustivamente las intenciones de los estadounidenses para tomar esa decisión y sus alcances, tomaremos medidas apropiadas en caso de que perjudiquen la seguridad de nuestro país", prometió.El 15 de septiembre, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron un nuevo programa en materia de defensa, denominado AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico.El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos.Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no Parte en el Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos.Desde China advirtieron que los planes de Estados Unidos y Reino Unido de armar a Australia con submarinos nucleares provocará una carrera armamentista y socavará la paz y la estabilidad en Asia.Nueva Zelanda advirtió ya que no tolerará los submarinos nucleares de Australia en sus aguas territoriales.

