Experto: Australia no incumple el Tratado de No Proliferación Nuclear al crear submarinos nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — El plan de Australia de construir submarinos nucleares no quebranta el Tratado de No Proliferación Nuclear (TPN), comunicó a Sputnik el... 17.09.2021, Sputnik Mundo

"No, no lo infringen porque los reactores nucleares se pueden construir. Brasil crea submarinos nucleares, Irán se propone hacer submarinos nucleares. Es la energía nuclear que está presente en muchos países del mundo, en el mar y en la tierra. No es un arma", dijo Arbátov.El director del centro resaltó que nadie le proporcionará a Australia armas nucleares o materiales para crearlas por lo que no se vulnera el TPN.El 15 de septiembre, Australia, EEUU y el Reino Unido dieron a conocer un nuevo programa conjunto, denominado AUKUS, encaminado a estrechar la cooperación en los ámbitos de defensa y seguridad y proteger los intereses compartidos en el Indo-Pacífico.Al día siguiente, el portavoz de China, Zhao Lijian, declaró que AUKUS es una amenaza para el mundo, para la estabilidad en la región, provoca una carrera armamentística entre los países del mundo y perjudica los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear.Ese mismo día, el primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció que el país rompe un contrato de casi 66.000 millones de dólares con la compañía naval francesa Naval Group, después de que se acordara la construcción de ocho submarinos nucleares para la nación oceánica en el marco de la nueva cooperación tripartita.

