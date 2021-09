https://mundo.sputniknews.com/20210917/alberto-vs-cristina-la-crisis-politica-argentina-contada-con-memes-1116165677.html

Alberto vs. Cristina: la crisis política argentina contada con memes

Los tuiteros argentinos no podían dejar pasar la oportunidad de reírse de la inesperada crisis política que motivó renuncias masivas de ministros y enfrentó a

américa latina

cristina fernández de kirchner

argentina

memes

sergio massa

alberto fernández

La crisis desatada en el Gobierno argentino no podía pasar inadvertida para las redes sociales, que recurrieron a su arsenal de memes para reírse de la salida masiva de ministros y de las diferencias entre el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.La salida en masa de casi una decena de ministros y funcionarios importantes del Gobierno se expresó con algunos memes ya clásicos, como el tren de bailarines que parece escaparse de la escena en forma un tanto sospechosa.Los internautas se divirtieron con las posibles reacciones de Alberto Fernández ante la crisis. Uno de los mejores memes, es la escena de Spiderman 2 en que Octopus asegura que su experimento se va a estabilizar, justo antes del desastre. Todo, con el rostro del presidente argentino.Un meme clásico desde que Alberto Fernández no para de afrontar problemas en el país sudamericano.Otro meme muy famoso en Argentina y siempre efectivo. La fotografía del músico Gustavo Cerati y una frase de desconcierto para graficar la sorpresa del presidente ante la renuncia de jerarcas que casi nadie conocía.Las siempre difíciles opciones del videojuego Detroit: Become Human ilustran el momento límite del presidente argentino.Una alternativa más extrema para Fernández, presentada con el rostro del mandatario en el cuerpo de la clásica mujer cuyo rostro primero dice que no pero después expresa un 'quizás'.La repentina soledad del presidente hizo que muchos se acordaran de la escena de Spiderman solo, con su propio portarretratos en la pared.Las horas más dramáticas de la crisis llevaron incluso al exjefe de Gabinete de Cristina Fernández, Aníbal Fernández. Como comparte con el actual presidente su gusto por tocar la guitarra, algunos imaginaron una reunión un tanto más artística.Las jugadas de Cristina Fernández para expresar su discrepancia con el mandatario también fueron objeto de burlas.Por supuesto que un enfrentamiento así tiene a todo el sistema político en vilo.La pelea entre la cúpula del Gobierno, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Messi, como aparente intermediario, no pudo haber sido mejor ilustrada que con una gloriosa escena de Los Simpson en la que Homero se pierde en su afán de ignorar a Lisa.El usuario @Maxi___Vargas recreó de forma ingeniosa el enredo entre las principales figuras del Gobierno.Alberto Fernández, en la piel de Homero, y sus confusiones con Sergio Massa y el renunciante ministro del Interior Wado de Pedro, fueron de los memes más celebrados por los usuarios en las redes.

