Una pirámide azteca en Madrid: así será Malinche, el polémico teatro de Nacho Cano

El teatro se construirá para interpretar un musical que narre la historia de amor de Hernán Cortés con La Malinche. Tendrá una superficie de 5.000 metros... 16.09.2021, Sputnik Mundo

Hace tiempo que se venía escuchando la idea de Nacho Cano sobre la preparación de un musical que narrara la historia de amor del conquistador español de México, Hernán Cortés, y La Malinche, con quien tuvo a su hijo Martín Cortés Malintzin y quien llegó a ser considerado el origen del mestizaje en América.Cano lleva años preparándose con historiadores y expertos para documentarse a fondo sobre el tema. Después de un tiempo, parece que el proyecto cada vez está más cerca de convertirse en realidad y el excantante de Mecano última los detalles finales para producirlo por todo lo alto.Según ha informado el diario vecinal Hortaleza, el empresario y músico Nacho Cano ha creado la compañía Malinche The Musical Spain SL para producir el espectáculo. La obra tendrá lugar en un mega teatro con forma de pirámide compuesta por una superficie de casi 5.000 metros cuadrados y un aparcamiento de 400 plazas y 10.000 metros cuadrados de extensión.Estará ubicado durante cuatro años en una parcela del distrito de Hortaleza que le ha cedido el Ayuntamiento de Madrid para su puesta en escena, algo que ha sido muy criticado por la oposición por considerar que fue una cesión directa sin concurso. Su interior albergará 1.326 butacas, y aunque todavía no se han desvelado muchos detalles como el día de la inauguración, el concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano, dejó caer que a finales de noviembre Hortaleza albergaría "un gran proyecto musical privado".La noticia ha generado una gran polémica entre los vecinos. "No nos lo podemos ni creer", dice la Plataforma contra el Parking de Mar de Cristal en su cuenta de Twitter. "Acabamos de parar con mucho esfuerzo y lucha la construcción de un macroparking de 400 plazas y Alberto Serrano y Mariano Fuentes le ceden un terreno a Nacho Cano para construir una pirámide y otro aparcamiento de 400 plazas".

