La ruptura convertida en hit: el 7 de septiembre de Mecano

La ruptura convertida en hit: el 7 de septiembre de Mecano

El calendario dice que es 7 de septiembre. Un día más del año para parte de la humanidad. Tal vez para algunos una fecha especial. Eso sí, una jornada por siempre acompañada por el sonido del teclado de Mecano. Difícil es separar este punto de la cronología de la banda, autora de El 7 de septiembre, una de sus canciones más recordadas.No obstante, el 7 de septiembre no es su aniversario. La canción fue publicada el 27 de mayo de 1991. En sus versos se describe la nostalgia que queda tras una ruptura amorosa. En concreto, la de Nacho Cano, creador del tema, y la escritora Coloma Fernández Armento, su musa. Se conocieron el 7 de septiembre de 1981 en un bar de Madrid, al que volvían en esa fecha como tributo a su relación. Su larga historia de amor desembocó en La fuerza del destino. Ahí comienza el romance, que duró hasta 1989. El 7 de septiembre es su punto final.Una melodía triste que les reportó un gran éxito. La canción se coló en los primeros lugares de las listas de ventas y fue sacada en dos idiomas más, francés e italiano. Además, contó con tres versiones distintas: de baile, acústica y sin voz. Con ella, Mecano presentaba Aidalai su sexto álbum de estudio. El grupo estaba en la cresta de la ola, sin embargo, los problemas entre Nacho Cano y José Ignacio Cano comenzaron a asomar. Este disco también sería la despedida musical del trío formado por los hermanos y la vocalista Ana Torroja.Mecano ya no está, aunque en ocasiones resuenen los ecos de una posible reunión. No obstante, queda su música. Y cada 7 de septiembre se recuerda a la banda. En redes sociales, se vuelve a compartir su tonada. Aquella fábrica en la que fue grabado su videoclip retorna a las tendencias. Es una de las canciones más icónicas del grupo. Un tema que este 2021 cumplió 30 años de historia.La música tiene su propio calendario. El 20 de enero, La Oreja de Van Gogh queda inmortalizada en una estación de tren. El 20 de abril, sea del 90 o no, es día oficial de Celtas Cortos. El 21 de octubre inspiró a Bunbury, quien recordó agosto en su época de Héroes del Silencio. El mes de septiembre pertenece a Earth, Wind & Fire. Su alegre compás inunda el último mes del verano, del que Green Day prefiere olvidarse. Eso sí, durante 24 horas, el pegajoso estribillo de la banda de Chicago se silencia para dar paso a la melancolía. Sucede cada 7 de septiembre.

