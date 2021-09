https://mundo.sputniknews.com/20210915/embajador-peruano-invita-a-empresarios-rusos-a-invertir-en-sistemas-de-metro-de-peru-1116074963.html

Embajador peruano invita a empresarios rusos a invertir en sistemas de metro de Perú

Embajador peruano invita a empresarios rusos a invertir en sistemas de metro de Perú

MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de Perú en Moscú, Juan del Campo, invitó a los empresarios rusos a invertir en el sector de ferrocarriles y el metro, que... 15.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-15T13:55+0000

2021-09-15T13:55+0000

2021-09-15T14:07+0000

américa latina

rusia

perú

metro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106822/68/1068226829_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_548ff2acd0b77a0cc19f5298b21ccbac.jpg

"Para mí, lo que sería muy atractivo para los inversionistas rusos sería el tema de los ferrocarriles y del Metro", dijo en declaraciones a esta agencia.Perú, relató, está construyendo su segunda línea de metro, pero el proyecto es hacer seis líneas de metro para Lima, que tiene 12 millones de habitantes. Mientras Moscú, dijo el embajador, tiene 15 millones de habitantes "o sea que están por ahí".Según el embajador el tema de la inversión en sistemas de metro, en sistemas de ferrocarriles, que se planean construir próximamente, "sería muy importante para los inversionistas rusos".Señaló que se han dado a conocer estas posibilidades a los inversores rusos, sin embargo, por ahora "no tenemos nada concreto".El embajador destacó también la experiencia de Rusia, en particular de Moscú, en el campo de la seguridad ciudadana.Recordó que durante su participación en el Foro de San Petersburgo, representantes del Gobierno de Moscú hicieron un desayuno de trabajo con los representantes latinoamericanos para promover negocios en materia de seguridad ciudadana, en particular el sistema de videovigilancia, que calificó de "admirable".La Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Perú y RusiaEl viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez, viajará a Moscú en noviembre para participar en la Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Perú y Rusia, informó Juan del Campo.Además el embajador informó que habrá una reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental para la Cooperación Económico-Comercial, Científico-Técnico y en la Pesca."Vamos a aprovechar la presencia del viceministro para una reunión preparatoria con su contraparte ruso, con el presidente de la Comisión por el lado ruso", reveló y agregó que "estamos también avanzando en impulsar una serie de acuerdos de carácter bilateral en diferentes áreas".El embajador calificó de "buena y fluida" la relación bilateral y destacó la "asociación estratégica" entre Rusia y Perú.Al mismo tiempo constató que falta mejorar el tema de comercio bilateral que se vio afectado por la pandemia en 2020, pero que ya muestra indicios de recuperación."En lo que va del 2021 ha habido un rebote muy grande", indicó al precisar que Perú se ubicó como el primer exportador de aguacate a Rusia y que sus exportaciones de productos agrícolas se incrementaron más de 26%.El embajador reveló también que "las exportaciones rusas a Perú también están teniendo un incremento significativo"."Vamos por muy buen camino. Definitivamente es muy auspicioso", sugirió.El embajador destacó además el papel de las ferias que acoge Moscú, para promover los productos peruanos en Rusia.Entre los eventos recientes mencionó la Feria del Cacao y el Café, la de Superfoods, así como varios eventos comerciales que, según el diplomático, funcionan, y promueven la cooperación.Gracias a las ferias y eventos de este tipo, explicó, están comenzando a tener más demanda los productos peruanos, como la maca peruana y la quinoa, en el mercado ruso, además se reanudó la exportación del pisco, que "está comenzando nuevamente a ingresar al mercado ruso y eso es bastante positivo".

https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111515390.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, perú, metro