De cero a infinito: ¿cuánto realmente vale el bitcóin?

La volatilidad es una situación estándar para el mercado de las criptomonedas y el bitcóin es un buen ejemplo de ello. El pasado febrero, por ejemplo, en los ocho días posteriores a que Tesla anunciara la inversión de 1.500 millones de dólares en bitcoines y pasara a aceptar la criptomoneda como pago por sus productos, el precio de la criptodivisa subió por encima de los codiciados 50.000 dólares. Sin embargo, en mayo, cuando Elon Musk anunció que Tesla suspendía la aceptación de pagos en bitcoines debido al método no ecológico de obtención de estas criptomonedas, su precio se desplomó un 15% a 46.200 dólares.Más recientemente, el catalizador de la ola de volatilidad de la divisa digital fue ​​El Salvador, país centroamericano que reconoció al bitcoin como medio de pago. El 7 de septiembre, día que entró en vigor la ley que avala la circulación de esta criptomoneda en el país, Chivo —la billetera electrónica desarrollada por el Gobierno para operar con bitcoines— presentó irregularidades que forzó su desconexión para resolver los problemas. Los sucesos lo hicieron subir y luego causaron un desplome en el bitcóin.La volatilidad de las criptomonedas se debe en gran parte a su liquidez relativamente baja en comparación con los mercados clásicos. El mercado de las criptomonedas es todavía muy joven y su volatilidad disminuirá con el paso del tiempo, explica Víktor Dórojov, profesor de Economía Digital en el Instituto de Economía y Negocios Mundiales de la Universidad rusa de la Amistad de los Pueblos, al medio ruso Prime.Algunos estrategas creen que el bitcóin seguirá un camino similar al del oro y en el futuro su precio se volverá más estable. Para el oro, fueron necesarios alrededor de 30 años; la criptomoneda, por su parte, todavía tiene solo 12 años.Las oscilaciones en el valor de la moneda digital pueden ser causadas tanto por las acciones de actores importantes, como por la aparición de novedades regulatorias inesperadas. La ausencia de "reglas del juego" definitivas hace que el mercado sea extremadamente sensible a las declaraciones de las autoridades financieras y los altos cargos, explica Jomsky.¿Cuál es el precio real de bitcóin?Los analistas no tienen una respuesta unánime a esta pregunta. En realidad, sus valoraciones difieren significativamente. El punto de referencia clave para determinar el valor real de bitcóin para Dórojov es el costo de su producción.En su opinión, en el momento actual, el costo real de la criptomoneda sería de alrededor de los 20.000 dólares.Jomsky, por su parte, utiliza otro método de cálculo. El experto cree que el precio real de cualquier activo negociado en una bolsa es un consenso entre compradores y vendedores.Jomsky agrega que la criptodivisa se percibe como un seguro contra la inflación, como si fuera el equivalente digital del oro, explica.Sin embargo, el crecimiento a estos valores, si esta hipótesis es correcta, puede llevar años y el camino será espinoso, concluyó Jomsky.

