La falla que afectó al bitcóin en su primer día como moneda de El Salvador

La inédita apuesta de El Salvador por hacer del bitcóin una moneda oficial tenía fijada la fecha del 7 de septiembre como el punto de partida para que la criptomoneda comenzara a circular entre los salvadoreños. Sin embargo, un inesperado error complicó el uso de la billetera electrónica diseñada por el Gobierno y obligó al presidente Nayib Bukele a dar explicaciones a sus ciudadanos."Por unos momentos no funcionará Chivo Wallet, la hemos desconectado mientras aumentamos la capacidad de los servidores de captación de imágenes. Los problemas de instalación que tuvieron algunas personas fueron por esa razón. Preferimos corregirlo antes de volver a conectarla", debió escribir Bukele en su cuenta de Twitter durante la madrugada del 7 de septiembre.El mandatario explicó a los salvadoreños que "cualquier dato que traten de ingresar en este momento les dará error" para luego señalar que se trata de "un problema relativamente sencillo pero no se puede arreglar con el sistema conectado".No fue el único contratiempo que tuvo la billetera oficial de bitcóin. El Gobierno esperaba que la aplicación Chivo Wallet estuviera disponible para descargar en las tiendas de Apple, Google y Huawei desde la hora cero del 7 de septiembre. Sin embargo, y a pesar de que el Gobierno ya las había puesto a disposición de la compañía, no era posible descargarla desde la hora prevista."Release him! (lánzenlo)", llegó a escribir Bukele, reclamando a las aplicaciones que pusieran la aplicación para descarga. Con tono humorístico, la cuenta oficial de Chivo Wallet también emprendió contra las tecnológicas internacionales: "El que tenga tienda, que la atienda".¿Cómo funciona la billetera de bitcóin de El Salvador?En efecto, para que los salvadoreños puedan utilizar el bitcóin como moneda deben descargarse la aplicación Chivo Wallet, un programa elaborado por el Gobierno salvadoreño y que puede descargarse gratuitamente.La aplicación solo puede ser utilizada por salvadoreños, ya que al crear un perfil exige colocar el número de Documento Único de Identidad o de pasaporte salvadoreños. De todas formas, el Gobierno confirmó que también puede ser utilizada por los ciudadanos salvadoreños residentes en Estados Unidos.Para verificar su identidad, el usuario debe adjuntar una fotografía de su documento y una de su rostro.Para incentivar su uso, el Gobierno de El Salvador dispuso que todos los usuarios que ingresen a la aplicación recibirán un bono inicial del equivalente en bitcoines a 30 dólares. A septiembre de 2021, el valor de la criptomoneda supera los 50.000 dólares por cada bitcóin.Ya desde antes de que comenzara a funcionar la aplicación, varios comercios salvadoreños promocionan que aceptan bitcoines e invitan a los usuarios a gastar allí sus bonos iniciales. De todas maneras, la ley obliga a todos los comercios del país a aceptar la criptomoneda como forma de pago desde el 7 de septiembre.La aplicación permite realizar pagos en bitcóin o dólares a través de un código QR, que el usuario que vaya a recibir el pago debe mostrar a quien va a pagar.La plataforma también permite convertir los dólares a bitcoines y viceversa.

