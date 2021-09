https://mundo.sputniknews.com/20210915/cientificos-rusos-desarrollan-un-test-para-detectar-el-virus-letal-nipah-1116067482.html

Científicos rusos desarrollan un test para detectar el virus letal Nipah

Científicos rusos desarrollan un test para detectar el virus letal Nipah

ROSTOV DEL DON, RUSIA (Sputnik) — Un equipo de investigadores del Centro de Virología y Biotecnología Vector de Rusia creó un test para detectar el virus letal... 15.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-15T10:27+0000

2021-09-15T10:27+0000

2021-09-15T10:27+0000

ciencia

rusia

salud

virus

medicina

nipah (vni)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109081/71/1090817175_0:139:1920:1219_1920x0_80_0_0_9255db549c58ef9e082c2741a00107b3.jpg

"Nuestros científicos desarrollaron con rapidez un test y hoy podemos identificar el virus Nipah", dijo Popova en una reunión con el estudiantado de la Universidad de Medicina de Rostov.Las alarmas saltaron en la India después de la muerte de un menor de 12 años en el estado de Kerala. Otras once personas contagiadas están en observación médica.Las autoridades sanitarias rastrean a los contactos del fallecido que hasta el momento suman 251 personas.El Nipah que proviene de los murciélagos de la fruta, tiene una tasa de mortalidad de entre 40 y 75%, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).La enfermedad, para la que no existen tratamientos ni vacunas, se transmite entre humanos a través de los fluidos corporales y no por el aire como el coronavirus.Sus síntomas son dolor muscular, cefaleas, fatiga, náuseas y puede derivar en neumonías atípicas. En los casos más severos el virus ataca el sistema nervioso central y produce encefalitis.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, salud, virus, medicina, nipah (vni)