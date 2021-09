https://mundo.sputniknews.com/20210914/buscan-a-un-peregrino-frances-que-hacia-el-camino-de-santiago-con-11-animales-sin-documentacion-1116042887.html

Buscan a un peregrino francés que hacía el Camino de Santiago con 11 animales sin documentación

Buscan a un peregrino francés que hacía el Camino de Santiago con 11 animales sin documentación

La Guardia Civil busca a un peregrino que hacía el Camino de Santiago en compañía de una decena de animales sin control. 14.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-14T15:58+0000

2021-09-14T15:58+0000

2021-09-14T15:58+0000

españa

peregrinos

animales

cabras

camino de santiago

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1116042597_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_374d0d726c885f43845d0933831e164e.jpg

No es Noé ni tiene arca, pero podría serlo. Se trata de un peregrino francés que se encontraba haciendo el Camino de Santiago acompañado de animales: siete cabras, tres burros y un perro.A su paso por Santo Domingo de La Calzada, en La Rioja, le dieron el alto agentes de la Guardia Civil, quienes le pidieron tanto su documentación como la de sus animales. Su sorpresa fue ver que ninguno de esos animales tenía las guías sanitarias de circulación ni microchips, crotales o bolo ruminal, por lo que se pasó aviso a la Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja.Primero fueron trasladados a un recinto cerrado y aislado propiedad de un particular. Más tarde, veterinarios de la consejería reconocieron a los animales y acordaron su traslado a otro lugar. La Guardia Civil los condujo hasta la plaza de toros del municipio, dando al peregrino un plazo de 48 horas para entregar toda la documentación necesaria para poder continuar el viaje con los animales. Si no lo presenta, los animales podrían morir sacrificados. Por eso, el Ayuntamiento de Logroño ha ofrecido las instalaciones de la granja del parque de La Grajera para su acogida. Una solución a la que parece que ya se ha adelantado el peregrino, pues ha decidido entrar de madrugada y llevárselos a todos. La Guardia Civil sigue trabajando para dar con su paradero.

https://mundo.sputniknews.com/20200821/se-salta-la-cuarentena-para-hacer-el-camino-de-santiago-y-provoca-un-brote-1092499892.html

https://mundo.sputniknews.com/20200716/burros-limpiacostas-los-nuevos-voluntarios-que-luchan-contra-el-plastico-en-las-playas-de-espana-1092108931.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peregrinos, animales, cabras, camino de santiago