Rige en Argentina la veda electoral de cara a las elecciones primarias legislativas

Rige en Argentina la veda electoral de cara a las elecciones primarias legislativas

BUENOS AIRES (Sputnik) — Desde las 8:00 hora local (11:00 GMT) comenzó en todo el territorio argentino la veda electoral de cara a las elecciones Primarias

"Desde las 8:00 Hs rige la veda electoral", informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior.Tras concluir en la víspera las campañas electorales de los precandidatos a las elecciones primarias, comenzaron a regir una serie de prohibiciones que recoge el Código Electoral Nacional.Desde 48 horas antes del comienzo de los comicios y hasta su finalización, en Argentina no se podrán realizar más actos de campaña ni se podrán publicar encuestas sobre las intenciones de voto, aunque las redes sociales no se encuentran alcanzadas por la veda.La veda prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 horas (23:00 GMT) hasta las 21:00 horas del domingo (00:00 GMT del lunes).Por primera vez se implementará un protocolo sanitario por la pandemia del COVID-19, organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), la Dirección Nacional Electoral y el Ministerio de Salud.Unos 17.000 facilitadores sanitarios, que serán miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, supervisarán el ingreso a los recintos electorales para controlar que los votantes entren con barbijos y utilicen la solución sanitizante que haya a disposición.El Ministerio del Interior proveerá un juego sanitario compuesto por cuatro barbijos y una botella de un litro de alcohol en gel para cada mesa de votación.Elecciones bajo pandemiaEl ministro del Interior, Wado de Pedro, anunció este 10 de septiembre que se realizará un proceso electoral "muy particular" con motivo del COVID-19, "compatibilizando el derecho a votar con el cuidado de la salud"."Gracias al consenso alcanzado con los bloques de la oposición, pudimos ganar cinco semanas de vacunación, donde se aplicaron más de 12 millones de dosis", reconoció.En total, 34.332.992 ciudadanos argentinos, de un total de 44,7 millones de habitantes, están habilitados a emitir su sufragio en todo el país, un 1,45% más que en las elecciones generales de 2019.El voto es obligatorio para los argentinos y migrantes entre 18 y 70 años.Por decisión de la jueza electoral María Servini, tienen prohibido emitir su voto aquellas personas infectadas con el COVID-19, las que tengan síntomas compatibles, o sean contactos estrechos de personas con esta enfermedad.Tampoco podrán votar unas 6.000 personas privadas de su libertad en la órbita federal, pese a que en 2016 la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional la prohibición de voto para las personas condenadas, informó la Procuración Penitenciaria de la Nación.Lo mismo ocurre con los más de 385.000 argentinos que viven en el exterior, que no fueron habilitados para votar en estos comicios pero sí podrán hacerlo en las legislativas del 14 de noviembre.En todo el país se presentan 298 papeletas electorales, las cuales deben obtener al menos 1,5% de los votos para continuar en la carrera electoral de cara a las elecciones parlamentarias.Hay 17.092 centros de votación habilitados en todo el país.Los primeros resultados del conteo de votos estarán a partir de las 23:00 hora local (02:00 GMT del lunes).El avance del escrutinio provisorio estará a cargo de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, y se realizará con el recuento de los telegramas elaborados en cada mesa de votación.La justicia electoral es responsable del escrutinio definitivo, que es el legal y es realizado a través de las actas.Las elecciones primarias son apenas una gran encuesta de lo que se dirimirá en las legislativas de noviembre, cuando se renuevan un tercio de los escaños del Senado y la mitad de los de la Cámara de Diputados.

