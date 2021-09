https://mundo.sputniknews.com/20210903/las-madres-de-los-politicos-inesperadas-figuras-de-la-campana-en-argentina-1115733764.html

Las madres de los políticos, inesperadas figuras de la campaña en Argentina

La disputada campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de Argentina ha sumado una variable impensada: las madres de los precandidatos. El primero en involucrar a la suya fue el precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo, quien grabó un spot en el que reproduce una conversación con su madre."Soy Florencio Randazzo… mi vieja, un minuto", dice el precandidato en el aviso, que simula que su madre, Gladys Campagnon, lo interrumpe cuando estaba listo para grabar un mensaje a sus votantes."Hola, Flori. Acordate que en la elección pasada decían que no te iba a votar ni tu madre. Ya sé que ahora hay mucha gente que te va a votar. Pero para que te voten más todavía, tenés que explicar por qué te tienen que votar a vos y no a otros", dice la madre en la llamada.La inclusión de su madre no hace que el candidato deje de lado uno de los ejes de su campaña, los fuertes cuestionamientos personales a la expresidente y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Por el contrario, la mujer alienta a su hijo a vencerla en las urnas."Estos crápulas se vienen comiendo la comida de los chicos hace años. Y se pasan la pelota. Hacela y explicale a este pueblo de pelotu… (por pelotudos, insulto coloquial en Argentina)", dice la madre de Randazzo. Su hijo la interrumpe pero ella replica: "¿Cristina sola puede putear?".El polémico spot no solo hizo que se hablara del candidato —cuyo sector aparece en tercer lugar detrás del oficialista Frente de Todos y Juntos por el Cambio de Mauricio Macri— sino que hasta le valió una parodia por parte del Frente de Todos, bloque que incluye al kirchnerismo, fuerza política que Randazzo integró hasta 2015, cuando de ser ministro de Interior y Transporte de Fernández de Kirchner.El encargado de parodiar a Randazzo fue el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que apoya la candidatura a la diputación de Victoria Tolosa Paz. En la lista también aparece la esposa del jerarca, Agustina Propato.Con un estilo similar, Berni es interrumpido por una llamada de su madre mientras es se encuentra en un allanamiento. "Te estoy esperando para cenar ¿qué pasa que no venís?", pregunta la madre del ministro. "Que estoy acá en La Plata, no es ni Palermo ni la villa 1-11-14", responde.La respuesta de Berni es una crítica a otra candidata, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio. Vidal había diferenciado esos dos barrios en una polémica entrevista para afirmar las diferencias entre el consumo de marihuana entre ricos y pobres.El spot, que se refiere a Vidal como 'La leona', se burla de la exgobernadora por haber preferido cambiar de jurisdicción para no volver a competir en la provincia que ya gobernó.El persona de la madre de Berni también es aprovechada para responder a al fragmento más controversial del discurso de la madre de Randazzo. "Decile a esa señora que los argentinos de pelotudos no tenemos nada", enfatiza.

