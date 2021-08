https://mundo.sputniknews.com/20210801/te-atreverias-a-probarlas-salchichas-con-chocolate-un-manjar-que-esta-conquistando-las-redes-1114682435.html

¿Te atreverías a probarlas? Salchichas con chocolate, un manjar que está conquistando las redes

La carnicería irlandesa Larmers Butchers se hizo viral luego de que lanzara un plato bastante inusual: unas salchichas que tienen barritas de chocolate por... 01.08.2021, Sputnik Mundo

El propietario de la carnicería familiar, Stephen Larmer, revela que la idea de combinar carne con chocolate se le ocurrió cuando vio a sus hijos envolver salchichas en panqueques untados con Nutella. Fue entonces cuando decidió colocar barras de chocolate Kinder Bueno dentro de sus salchichas de cerdo.El curioso alimento generó gran interés en los usuarios de las redes. "¿Están hechas con Kinder Bueno o con carne de cerdos que no comen nada excepto Kinder Bueno?"; "nunca he estado más feliz de ser vegetariana. ¡El mundo se ha vuelto loco!" y "pero qué es eso, ¿una creación de Satanás?" fueron algunos de los más de 5.000 comentarios en el anuncio publicitario compartido en la cuenta de la carnicería en Facebook.Larmer asegura que las insólitas salchichas saben mejor si se combinan con pan. También recomienda asarlas a la barbacoa. Esta no es la primera vez que la carnicería lleva a cabo experimentos culinarios para sorprender a sus clientes. Ya sirvió salchichas con mermelada y queso azul.

