Los increíbles beneficios de la canela para controlar la diabetes

Los increíbles beneficios de la canela para controlar la diabetes

Estudios coinciden en que la canela ayuda a mantener controlada la enfermedad. ¡Descubre todos sus beneficios! 10.02.2021, Sputnik Mundo

Solo en América Latina, casi 50 millones de personas padecen diabetes, y se estima que más de 31 millones también padecen la enfermedad pero no lo saben. Aunque puede prevenirse o al menos retrasarse con una dieta saludable y con actividad física, hay ciertos factores genéticos y contextuales más difíciles de evitar que también pueden influir en que alguien contraiga la enfermedad.Por ejemplo, en un ensayo clínico con 140 participantes con diabetes —mujeres y hombres de entre 18 y 80 años— realizado en el municipio de Parnaíba, Piauí, estado del noreste brasileño, se le dio a cada paciente 3 gramos de canela en polvo diarios durante tres meses para comprobar cuán útil era este alimento. ¿Cómo se hizo el estudio de la canela para tratar diabetes?¿Los resultados? Sus niveles de hemoglobina glucosilada y glucemia en sangre en ayunas se vieron reducidos. La diabetes tipo 2, la forma de diabetes más habitual, requiere que ambos niveles se mantengan bajos. Los investigadores, de la Universidad Federal de Ceará (UFC), aseguran que el consumo habitual de canela puede funcionar a modo de terapia complementaria para el tratamiento de este tipo de diabetes, según consta en su artículo, publicado en la revista American College of Nutrition.Los pacientes convocados registraban hasta entonces un índice de hemoglobina glucosilada mayor o igual al 6%. En un ensayo de tipo doblemente aleatorizado —ni los médicos ni los pacientes sabían a qué grupo pertenecían—, fueron divididos en dos grupos iguales, uno recibió 3 gramos (cuatro cápsulas) de canela en polvo al día durante tres meses, y el otro ingirió un placebo de durante el mismo período. Todos los participantes mantuvieron su rutina habitual en términos alimenticios y de tratamiento. Tras los análisis de sangre posteriores a la intervención, observaron que los pacientes del primer grupo tuvieron una reducción promedio del 0,21% en los índices de hemoglobina glucosilada. Los del segundo grupo registraron un aumento promedio de 0,38% en el mismo medidor.El índice de glucosa en sangre en ayunas se redujo 10 miligramos en ambos grupos, por lo que el equipo de investigación concluyó que no fue estadísticamente significativo. A partir de estos datos, se calculó el índice HOMA-IR, que mide si la resistencia a la insulina —hormona que descompone el azúcar en sangre— es alto o no. "Los pacientes con diabetes ya tienen cambios en este índice, pero, con el tiempo, es posible evaluar si la resistencia a la insulina está empeorando o se mantiene estable, con niveles aceptables para un buen manejo de la enfermedad", dijo José Claudio Lira, autor principal de el artículo, según recogió la agencia brasileña Abori. El HOMA-IR disminuyó en promedio 0,47% en los participantes del grupo que ingirió canela y aumentó un promedio de 0,30% en el grupo que ingirió el placebo. "Debido al estilo de vida de los pacientes, hay un momento en que se necesitan medidas adicionales para manejar mejor la enfermedad, o el paciente entra en inercia clínica. En este sentido, se cree que, con el uso de la canela por un período superior a los tres meses del estudio, la persona puede tener beneficios continuos", sostuvo Lira.Aunque destacó el bajo costo del producto y la ventaja de que no se han registrado efectos secundarios, aclaró que "no solo la canela, asociada a los antidiabéticos orales, traerá todos los beneficios esperados para un buen control de la enfermedad", sino que es importante también "que los pacientes tengan un seguimiento continuo, una dieta saludable y hagan ejercicio con regularidad".Además de la canela, han habido estudios vinculados a la maracuyá, la cúrcuma y el jengibre, recordó Lira, y es optimista con los resultados. "En el futuro, quién sabe, es posible que seamos capaces de producir un medicamento a base de hierbas mezclando las sustancias que resultaron más eficaces para ello", concluyó.Otro estudio, elaborado por investigadores del Centro de Diabetes Joslin de Boston (EEUU), de la Universidad de Kyung Hee de Seúl (Corea del Sur) y del Centro Médico Regional Landstuhl (Alemania), concluyó que la canela puede ralentizar la prediabetes, para que no se desarrolle y se convierta en diabetes tipo 2. A través de un ensayo clínico aleatorizado, 51 participantes con prediabetes recibieron 500 miligramos de canela diarias tres veces al día durante tres meses o un placebo equivalente. El grupo que recibió canela vio reducidos sus índices de glucosa en sangre frente a quienes recibieron placebo. Los investigadores destacaron, también, la ausencia de efectos secundarios de la ingesta del alimento.

