El Banco Central argentino en llamas, subastado en criptomonedas por un político

Javier Milei, el economista libertario y antisistema que busca llegar al Congreso, intenta recaudar fondos de una forma inédita: subastando un 'token no... 10.09.2021, Sputnik Mundo

El edificio del Banco Central argentino en llamas. De pronto, la estructura explota y surge la figura del economista mediático y sorpresivo candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei para dar su clásico grito: "¡Viva la libertad, carajo!".La onírica escena aparece en la primera 'obra de arte digital' lanzada por Milei como parte de su campaña y que lo convierte, según él, en "el primer político y economista en el mundo en realizar una obra de arte digital".Pero no se trata únicamente de un hecho artístico asociado a la campaña. El lanzamiento de Milei también implica una innovación económica: la obra de arte es presentada como un NFT, sigla de 'Non-Fungible Token' o token no fungible en español.En definitiva, se trata de un activo digital de carácter único, cuya autenticidad y escasez puede verificarse gracias a la criptografía.Al tratarse de un objeto único y valioso, los NFT suelen ser objetos de subastas. Es lo que sucedió con el de Milei, que fue puesto en oferta por la empresa Oddity, especializada en la creación de obras de arte digitales para comercializarlas, precisamente, como tokens no fungibles. "Transformamos tu arte físico, digital o tu esencia en obras que permanecerán siempre la blockchain", describe el emprendimiento.La pugna se hace en ethers, una criptomoneda considerada entre las más importantes después del bitcóin y que en la actualidad tiene un valor superior a los 3.200 dólares.Los organizadores disponen de una serie de "premios" a medida que la obra alcance determinados precios. Por ejemplo, quien logre ofertar 2 ethers (unos 6.500 dólares) recibirá un cuadro con la imagen del billete firmada por el propio Milei.Originalmente, los organizadores habían previsto desbloquear premios adicionales cuando la obra superar los 2 ethers. Sin embargo, faltando tan solo unas horas para finalizarla, la obra apenas sobrepasaba el precio de 1 ether.

Tomas Bonzon Los payasos los hay también fuera de los circos. 0

argentina

argentina, elecciones, economía digital, criptomonedas, javier milei, nft