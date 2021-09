Madrid clama contra las agresiones homófobas | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210909/madrid-clama-contra-las-agresiones-homofobas--video-1115874589.html

"Se me fue de las manos", admitió el joven que denunció que había sido víctima de una brutal agresión homófoba en el barrio de Malasaña (Madrid). Las heridas y laceraciones que presentaba no fueron fruto de una paliza sino de una práctica masoquista consentida con otros dos hombres. El denunciante mintió para ocultar la verdad a su novio. Antes de la confesión, su versión había calado en España. Las condenas se repetían en calle, atril y redes sociales. Ahora, se derrumba la historia, pero las protestas no paran.La concentración convocada por Movimiento Marika en la capital española no fue suspendida tras conocerse la falsedad de la denuncia presentada a la Policía Nacional. "Desde aquí, no vamos a entrar en valoraciones de estos hechos. ¿Sabéis por qué? Porque también estos últimos días ha habido agresiones en Toledo, en Melilla, en Castellón y en Vitoria", valoraba la asociación en un comunicado en su perfil de Twitter. El objetivo era protestar contra el constante goteo de casos de ataques homófobos en distintos puntos de la geografía nacional.A las 21:00 centenares de personas tomaron la madrileña Puerta del Sol. La plaza se llenó de carteles y pancartas en las que se leía "la homofobia y el fascismo son lo mismo" o "mi libertad protege tu libertad". Lemas acompañados de cánticos como "yo también soy un maricón de mierda" o "nos tocan a una, nos tocan a todes". Un acto de rechazo contra la violencia homófoba y en el que se pedía justicia por los crímenes cometidos.La manifestación no estuvo exenta de tensión. En concreto, por la aparición de Bertrand Ndongo, asesor de comunicación de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. El militante de la formación dirigida por Santiago Abascal acudió para increpar y discutir con los asistentes. Al final, tuvo que abandonar la plaza acompañado por agentes de la Policía y entre gritos de "Madrid será la tumba del fascismo". Sucedió el mismo día que Vox anunció que denunciaría a todo aquel que les vinculase con los delitos de odio cometidos en España.Tras la lectura del manifiesto, la concentración quedó desconvocada. Se propuso ir hasta el Ministerio de Justicia, pero los manifestantes fueron detenidos por el cordón policial. De forma extraoficial, la protesta continuó con sentadas pacíficas y sin contratiempos. Cerca de las 23:00 apenas quedaban asistentes en la Puerta del Sol.Las revelaciones sobre el caso de Malasaña no apagaron los ánimos de los concentrados. El Colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Madrid (Cogam) denuncia que las agresiones se han cuadriplicado desde 2016. Precisamente, España ha visto cómo este tipo de delitos han aumentado en los últimos meses. Hace pocos días, un hombre era apalizado en Velada (Toledo). Un joven trans sufrió puñetazos y patadas en Valencia tras utilizar el género neutro. Melilla fue escenario de una golpiza con tintes homófobos y racistas. Al salir de un bar de copas en Vitoria, otro joven quedó tirado en el suelo tras recibir un puñetazo en la cara. Semanas atrás, el país quedaba conmovido por el asesinato de Samuel Luiz.Ante esta corriente e impulsado por el falso crimen de Malasaña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, programó una reunión de la comisión de delitos de odio para tratar el asunto. Al igual que la manifestación de la Puerta del Sol, esta no ha sido suspendida. Hasta el 31 de julio el Ejecutivo nacional ha registrado 748 denuncias por delitos de odio. En el primer semestre del año se han incrementado un 9,3% respecto al mismo periodo en 2019.

