https://mundo.sputniknews.com/20210802/asesinato-de-samuel-luiz-el-informe-de-adn-vincula-directamente-a-los-dos-primeros-detenidos-1114698282.html

Asesinato de Samuel Luiz: el informe de ADN vincula directamente a los dos primeros detenidos

Asesinato de Samuel Luiz: el informe de ADN vincula directamente a los dos primeros detenidos

Además revelan que el joven habría fallecido por la "multitud de golpes en la cabeza" que habría recibido durante seis minutos. 02.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-02T13:15+0000

2021-08-02T13:15+0000

2021-08-02T13:15+0000

españa

asesinato

homofobia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1114032749_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2d339044d494d358de5305e797496ed7.jpg

La Policía revela los primeros datos sobre la investigación del asesinato del joven en A Coruña, que conmocionó España una vez que se ha levantado el secreto de sumario.El comisario de Policía Judicial responsable de las pesquisas ha desvelado que en el informe de ADN sobre los dos primeros detenidos "los vincula directamente con el asesinato de Samuel".La investigación revela que los sospechosos no conocían a la víctima, y habrían eliminado las conversaciones de los móviles "para tratar de borrar pruebas".Según han informado en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, la subdelegada del Gobierno, María Rivas, el jefe superior de Policía, José Luís Balseiro y el comisario jefe de la policía judicial, Pedro Agudo, la muerte de Samuel no se produciría por un golpe claro, aunque afirman que fue golpeado con una botella y no se descarta que también le hubieran agredido con un objeto metálico. La causa de la muerte habría sido la "multitud de golpes" que el joven enfermero habría recibido en la cabeza en un intervalo de seis minutos: entre las 2:58 y las 3:04 horas.El motivo la agresión, ha explicado Aguado, se habría desencadenado por el tema del móvil con el principal detenido, y el segundo detenido habría sido el primero en agredirle, "cuando estaba en el suelo comenzaron a agredirle los dos".Samuel Luiz falleció en A Coruña en la madrugada del 3 de julio tras recibir una paliza. La muerte de este joven de 24 años provocó una fuerte polémica en España. Decenas de manifestaciones convocadas por asociaciones LGTBIQ+ tuvieron lugar en varias ciudades del país con un mensaje común: el rechazo a la homofobia. Sigue sin esclarecerse si la agresión se produjo por un delito de odio.La investigación continúa abierta y "será la jueza la que decida el motivo por el que se llevó a cabo esta brutal agresión", ha dicho el delegado del Gobierno.

https://mundo.sputniknews.com/20210706/la-manifestacion-contra-el-asesinato-de-samuel-luiz-acaba-con-cargas-policiales-en-madrid--video-1113830340.html

https://mundo.sputniknews.com/20210705/la-sombra-de-la-homofobia-planea-sobre-un-crimen-que-conmociona-a-espana-1113808129.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asesinato, homofobia