Cuba resalta la importancia del turismo para la economía del país

"El turismo tiene un peso fundamental en la economía de Cuba", acotó Orellana, quien se encuentra en Moscú participando en el foro internacional sobre el turismo Otdij (Descanso en ruso) que se celebra del 7 al 9 de septiembre en la capital rusa.Según la vicetitular, la pandemia ha demostrado, una vez más, la importancia del turismo para Cuba.Respecto a las perspectivas y las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que hablan de la recuperación a plena capacidad del sector para 2023 o 2024, la viceministra cubana es más optimista."No sé si es porque lo necesitamos, pero somos más optimistas respecto a ese 2023-2024", resaltó y apuntó que "las personas están ya muy cansadas del encierro y las medidas de control" y en cuanto ven las condiciones óptimas de seguridad, planifican un viaje.Orellana destacó el incentivo que dan "las cifras de países del Caribe, como es el caso de República Dominicana, que dice que recibió 5 millones sin contar los dominicanos residentes en el exterior; o las cifras de México".Según la OMT, "el Caribe registró los mejores resultados relativos de todas las subregiones del mundo durante el mes de mayo de 2021. Los crecientes viajes desde los Estados Unidos han beneficiado a destinos del Caribe y América Central, así como a México".Esta semana Cuba anunció la intención de abrir todas las fronteras del país para el 15 de noviembre, una vez esté vacunada la mayor parte de la población y se logren bajar las tasas de incidencia del COVID-19.Actualmente en la isla operan los polos turísticos de Varadero y Cayo Coco, principalmente para viajeros rusos. La apertura coincidirá con el inicio de la temporada alta turística.Según la viceministra, la esperada menor incidencia del COVID-19 y el aumento de los vacunados en el país, permitirá recibir a los viajeros de forma segura.Se prevé que los protocolos sanitarios eliminen la cuarentena y cambien el PCR a la llegada por monitoreo de síntomas y temperatura. "Se le pedirá a los viajeros su certificado de vacunación, y las vacunas que se están poniendo en Rusia serán [también] aceptadas", acotó.Turismo, afectado por el bloqueoMaría del Carmen Orellana aseguró también que el sector turístico cubano vive de forma muy directa las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos contra la isla."El sector turístico, como uno más en Cuba, sufre muchísimo el bloqueo. Primero que todo, nosotros somos un país del Caribe que no recibe a un mercado natural que existe en el área que es el mercado norteamericano, que cada día se restringe más (...), somos el único país del mundo al cual se le prohíbe a un ciudadano norteamericano viajar. Eso es una afectación, porque el turismo vive de sus turistas y por lo tanto resta", destacó Orellana.También resaltó las limitaciones bancarias impuestas por Washington a la isla y los contratiempos que esto genera.La viceministra recordó que muchas veces tratan de desestimular a aquellos interesados en invertir en el turismo cubano o los sancionan como personas naturales."Otro tema que tenemos que sortear para atender a los turistas es el tema de la alimentación", apuntó la vicetitular, y recordó que para la isla es bien complicado importar alimentos, pues "aunque tratamos de vender lo típico del país, hay cosas que son necesarias porque las personas del mundo están acostumbradas a consumirlas y nosotros se las tenemos que estar dando durante su periodo vacacional y se pasa mucho trabajo".Igualmente habló de las limitaciones tecnológicas a causa del bloqueo: "Es tan sencillo como la plataforma zoom, que es una de las más utilizadas en toda esta época de pandemia para la participación de la red de ventas, en Cuba no se puede utilizar, ni las promocionales de Google, donde están todas las métricas para medir participaciones, nosotros no las podemos utilizar"."Es decir que hacemos un turismo para todos aquellos que quieren visitar Cuba, con bastante dificultades por este bloqueo al cual estamos sometidos", recalcó.Rusia es el principal mercado para el turismo en CubaRusia se ha convertido en un mercado fundamental para el turismo en Cuba, especialmente en este tiempo de pandemia, destacó María del Carmen Orellana.Este mercado se ha trabajado bajo los protocolos sanitarios establecidos en el país, subrayó. "Van a los destinos de Cayo Coco y Varadero, a los que les llamamos 'burbujas turísticas'", explicó.Rusia era un mercado ya importante antes de la pandemia y "tiene un futuro para Cuba", aseguró.Según datos del Mintur cubano, en 2020 arribaron a la isla 74.019 rusos, ocupando el tercer lugar en número de viajeros a pesar de que debido a la pandemia estuvieron cerradas las fronteras gran parte del año. En 2021, Rusia es el primer emisor."Estamos en la feria para decirle a esos turoperadores (rusos) que Cuba está presente, que los respeta cuando hacen una feria en su país", afirmó Orellana, al precisar que a pesar de las complicaciones por la distancia y las medidas epidemiológicas "no podíamos dejar de estar por un problema de respeto y para decir que aquí está Cuba para seguir haciendo futuro en el turismo."Apertura de fronteras y más vuelosCuba ha anunciado la apertura de todas sus fronteras a partir del 15 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de turismo. Orellana expresó su convicción de que este hecho contribuirá a aumentar también el flujo de visitantes rusos.Según la viceministra, la esperada menor incidencia del covid-19 y el aumento de los vacunados en el país, permitirá recibir a los viajeros de forma segura. Los protocolos sanitarios cambian el PCR a la llegada por monitoreo de síntomas y temperatura. "Se le pedirá a los viajeros su certificado de vacunación, y las vacunas que se están poniendo en Rusia serán aceptadas", acotó.Sobre el caso de más de un centenar de viajeros rusos a los que el test PCR les dio un falso positivo, Orellana explicó que se trató de un resultado distorsionado y que se han "tomado todas las medidas para que no vuelva a ocurrir".La viceministra cubana le propuso a las autoridades rusas aumentar la frecuencia de los vuelos y abrir otros destinos (en Cuba) y desde más ciudades de Rusia. "Estamos seguros que esto se conseguirá y lograremos recibir más visitantes rusos", concluyó.

