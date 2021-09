Cuba prevé abrir sus fronteras a partir del 15 de noviembre

https://mundo.sputniknews.com/20210906/cuba-preve-abrir-sus-fronteras-a-partir-del-15-de-noviembre-1115773732.html

"Dado el avance en el proceso de vacunación en el país y la perspectiva de que más del 90% de la población cubana estará vacunada en noviembre, se preparan las condiciones para abrir fronteras a partir del 15 de noviembre del 2021", subraya un mensaje del Mintur en su cuenta de Twitter.Según el comunicado divulgado en redes sociales, se flexibilizarán los protocolos a la llegada al país, que estarán centrados en la vigilancia de pacientes sintomáticos, toma de temperatura, realización de pruebas diagnósticas de manera aleatoria, no se exigirá PCR (test de biología molecular Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés), y se reconocerá el certificado de vacunación de los viajeros.La nota agrega además que la apertura al mercado turístico interno para el disfrute de sus vacaciones, se realizará de manera gradual y a partir de la evaluación del Ministerio de Salud Pública de los indicadores epidemiológicos de cada territorio.Inicialmente, Cuba cerró sus fronteras el 24 de marzo de 2020, como consecuencia de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, prevención que impactó negativamente en la economía de la isla, que depende en buena medida de los ingresos del sector turístico.El 1 de julio de ese año se reabrió de manera limitada la entrada a la isla de visitantes extranjeros, solo en algunos cayos alrededor del archipiélago cubano, medida que no se pudo extender a otras regiones del país a consecuencia del rebrote pandémico.En los meses de octubre y noviembre de 2020 la presencia del turismo procedente de Rusia, y en menor cantidad de Canadá, estuvo presente tanto en los cayos del norte de la isla, como el balneario de Varadero, pero con estrictas medidas de seguridad higiénico-sanitarias.En enero de 2021, a consecuencia del incremento de casos positivos al COVID-19, se implementaron nuevas medidas relacionadas al Control Sanitario Internacional y se impuso el aislamiento de viajeros procedentes del exterior, dirigidas a intentar frenar la transmisión de la enfermedad.El turismo internacional está considerado como el principal "motor" de la economía cubana, que ha sufrido un negativo impacto por la ausencia en sus destinos de ocio de los veraneantes foráneos.Según el Ministerio de Salud Pública, al cierre del 3 de septiembre se acumulan en el país 14.572.560 dosis administradas con las vacunas nacionales anti-COVID-19 Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.Hasta esa fecha, 5.797.251 personas (51% de la población) han recibido al menos una dosis de estos fármacos cubanos, de ellas 4.683.803 (41%) ya tienen segunda dosis, y 4.091.506 personas (36%) ya cumplió con el ciclo vacunatorio de tres dosis.

