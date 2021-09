https://mundo.sputniknews.com/20210908/pedro-sanchez-se-compromete-a-actuar-contra-los-delitos-de-odio-1115844103.html

Pedro Sánchez se compromete a actuar contra los delitos de odio

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió actuar ante los delitos de odio, tras la brutal agresión homófoba... 08.09.2021, Sputnik Mundo

españa

delitos de odio

En un discurso ante los diputados de su grupo, Sánchez afirmó que se están produciendo "dinámicas preocupantes" pero destacó que su intención es no dar "ni un paso atrás" en cuestiones como "la tolerancia, el respeto o la integración en diversidad".En esa línea, Sánchez recordó la reciente publicación de un estudio You Gov donde el 91% de los encuestados afirmaban que apoyarían a un miembro de su familia si este fuera homosexual o bisexual.Asimismo, un 87% daría su apoyo a ese familiar si fuera una persona transgénero o no binaria. En ambos casos, los resultados situaban a España como uno de los países más tolerantes del estudio, por delante de Reino Unido, Italia, Alemania, Francia o Dinamarca, entre otros.Sánchez afirmó que en España no hay lugar para el odio, y recalcó que "la amplia mayoría de ciudadanos españoles no comparten" las actitudes homófobas.Estas palabras del presidente del Gobierno llegan después de que este domingo un joven fuese agredido por ocho encapuchados en el centro de Madrid.Según el relato de la víctima, los encapuchados le asaltaron en el portal de su casa le tumbaron en el suelo, le cortaron el labio con una navaja y le seccionaron un glúteo marcándole con el cuchillo la palabra "maricón".Después de este suceso, que despertó una gran indignación social, Pedro Sánchez decidió convocar para el próximo viernes una reunión urgente de la comisión de seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio.Asimismo, Sánchez llamó a los grupos parlamentarios a acelerar la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato, registrada el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados.Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en el año 2020 los delitos de odio disminuyeron casi un 18% en 2020 respecto a 2021. Sin embargo, estos datos se ven alterados por las circunstancias excepcionales que envolvieron a 2020 por la pandemia de covid-19.Datos provisionales de 2021 proporcionados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, apuntan a un auge de este tipo de delitos.En concreto, hasta el 30 de junio de 2021 se registraron 610 denuncias por delitos de odio, un aumento del 9,3% respecto al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.En una entrevista concedida este miércoles a la cadena pública RTVE, el propio Marlaska afirmó que en España existe "un caldo de cultivo preocupante" para la homofobia y señaló como uno de los factores responsables de ello a la formación ultraderechista Vox, cuyos discursos "están en el límite de lo que es procedente y oportuno".

Mauricio Arriagada Todos sabemos que la derecha promueve estas estigmstizaciones de personas que rompen sus hipocritas supersticiones animalescas..Porque no solo quieren tener el oro y las riquezas sino la verdad y el latigo..Ellos no creen en la democracia y la tolerancia..aunque los ricachones saben que esa es la mejor cohartada para justificar la legitimidad de sus privilegios.Los brutos fachos son sus perros en el jardin de la mansion. 0

delitos de odio