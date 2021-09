https://mundo.sputniknews.com/20210908/organizacion-access-now-cree-que-ecuador-debe-declarar-inocente-a-ola-bini-1115866856.html

Organización Access Now cree que Ecuador debe declarar inocente a Ola Bini

Organización Access Now cree que Ecuador debe declarar inocente a Ola Bini

QUITO (Sputnik) — La Justicia de Ecuador debe ratificar la inocencia del desarrollador de software sueco Ola Bini y establecer un precedente para garantizar... 08.09.2021, Sputnik Mundo

"Sobre (Ola) Bini (…) el caso no debe terminar solo al ratificarse el estado de inocencia del informático, sino que debe establecer un precedente para garantizar que quienes se dedican a la investigación de seguridad digital y al desarrollo técnico de software en Ecuador no sean penalizados por su trabajo en el futuro", según el informe titulado La Persecución de la Comunidad de Seguridad informática en América Latina.Bini, amigo del fundador de Wikileaks, Julian Assange, es acusado en Ecuador de acceso no consentido a sistemas informáticos.El informe de Access Now, organización internacional dedicada a la lucha por la vigencia de los derechos humanos en el ámbito digital, fue divulgado por el líder de Políticas Públicas de esa institución, Gaspar Pizano, en conferencia de prensa telemática.Bini fue arrestado en Quito el 11 de abril de 2019, el mismo día en que el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) le retiró el asilo a Assange, quien permanecía en la Embajada de este país sudamericano en Londres desde mediados de 2012.Inicialmente Bini fue acusado de hackear sistemas informáticos, pero luego la Fiscalía reformuló los cargos por el de acceso no consentido a un sistema informático o de telecomunicaciones.El 20 de junio de 2019, Ola Bini obtuvo un habeas corpus a su favor y dejó la prisión preventiva que se le aplicó por 70 días; el pasado 29 de junio fue llamado a juicio.PruebasPizano dijo que del análisis del proceso penal instaurado contra Bini, en abril de 2019, se desprende que fue arrestado sin pruebas y no existe evidencia sólida que muestre un acceso no consentido a un sistema informático.Añadió que para el equipo investigador de Access Now el caso de Ola Bini es un ejemplo paradigmático de persecución por parte de un Estado, que evidencia un escaso o nulo entendimiento técnico de lo que implica la investigación sobre seguridad digital.Además recordó que múltiples organizaciones internacionales, incluida Amnistía Internacional y la Electronic Frontier Foundation, han denunciado más de 100 violaciones al debido proceso.Por ello, consideró que una forma de reparación ante las ilegalidades cometidas durante el proceso sería propender a un mayor entendimiento público del trabajo que realiza la comunidad de seguridad informática.También enfatizó que debería incrementarse el escrutinio hacia los actores gubernamentales que han abusado de su poder para perseguir a investigadores por el trabajo que ellos mismos claramente no comprenden.Norma ecuatorianaEn la misma conferencia de prensa, la experta en derecho digital de Access Now, Fernanda Gómez, señaló que la legislación ecuatoriana relacionada con la seguridad informática posee un lenguaje demasiado amplio y vago, que no permite la caracterización específica de un delito.Explicó que el tipo penal en esta materia queda sujeto a interpretaciones, lo cual deja abierta la posibilidad del uso de la ley para criminalizar y para instalar un esquema de persecución.Según Gómez, Bini está procesado por una norma de la Ley Penal ecuatoriana que no especifica qué constituye un acceso no autorizado, quién debe dar el permiso ni qué tipo de acceso se permite una vez obtenida la autorización.El informe se basa en investigaciones y análisis de la Clínica de Ciberderecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard de EEUU sobre la situación de las personas que trabajan en seguridad digital en Colombia, Ecuador, Argentina y México.Actualmente Bini se encuentra a la espera de que se fije fecha para su juzgamiento.

