https://mundo.sputniknews.com/20210904/la-liga-arabe-preocupada-por-la-inestable-situacion-en-afganistan-1115742628.html

La Liga Árabe, preocupada por la inestable situación en Afganistán

La Liga Árabe, preocupada por la inestable situación en Afganistán

MOSCÚ (Sputnik) — La Liga Árabe está preocupada por la situación impredecible e inestable que vive Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes... 04.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-04T09:45+0000

2021-09-04T09:45+0000

2021-09-04T09:45+0000

internacional

oriente medio

afganistán

liga árabe

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1115742599_0:376:2727:1910_1920x0_80_0_0_0a0f2c4743f1f57aa5f2b2e7fa070200.jpg

La Liga Árabe, agregó, sigue de cerca los acontecimientos en Afganistán y espera que ese país centroasiático no vuelva a ser "una plataforma para los terroristas".Al referirse al posible reconocimiento del futuro Gobierno afgano, indicó que los países miembros de la Liga Árabe decidieron no adoptar ninguna posición común, ya que "cada país árabe tiene derecho a decidir por sí mismo".Zaki agregó que la Liga Árabe no tiene la intención de mediar el conflicto entre los talibanes y otras fuerzas políticas en Afganistán, dado que "no es parte de sus intereses políticos e incluso de sus intereses y posibilidades jurídicas".Sin embargo, precisó, Catar, que es uno de los países miembros del organismo, juega un papel importante en el diálogo entre los bandos del conflicto afgano durante los últimos años.Del 6 al 14 de agosto, los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán y el día 15 entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país.El 16 de agosto los talibanes declararon que dan por terminada la guerra y anunciaron que la forma de gobierno del país se aclarará próximamente.En la noche del 30 al 31 de agosto de esta semana el Pentágono dio por concluidas tanto su misión de 20 años en Afganistán como la retirada de las tropas de Estados Unidos.

https://mundo.sputniknews.com/20210904/los-talibanes-toman-bajo-control-los-distritos-de-khenj-y-de-anaba-en-la-provincia-de-panshir-1115742116.html

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, afganistán, liga árabe, los talibanes toman el control de afganistán