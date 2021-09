https://mundo.sputniknews.com/20210903/la-historia-de-la-medica-suiza-condenada-en-cuba-por-andar-vestida-de-hombre-1115737293.html

La historia de la médica suiza condenada en Cuba por andar vestida de hombre

Durante al menos cinco siglos, numerosas mujeres ejercieron en el mundo como arqueólogos, soldados, pintores, literatos, abogados, profesores y botánicos, bajo...

La más conocida en esta tierra es la suiza Enriqueta Favez, considerada como la primera mujer —vestida de hombre— que ejerció la medicina en América Latina y cuya existencia inspiró el volumen Por andar vestida de hombre, publicado por la Editorial de la Mujer en 2012 y de la autoría del doctor en Ciencias Históricas Julio César González Pagés.Inspirados en ese texto, la realizadora suiza Laura Cazador y el director cubano Fernando Pérez conformaron la trama de la película Insumisas (2018), obra dedicada a esa mujer del siglo XIX enfrentada a costumbres, leyes y prejuicios, poseedora de fuertes convicciones antiesclavistas y casada con Juana de León, mujer de procedencia humilde a la que ha curado.Las vivencias de Enriqueta FavezBajo el apelativo de Enrique, Enriqueta Favez estudió cirugía en París, Francia, y atendió al ejército del militar y estadista Napoleón Bonaparte en su incursión en Rusia. A su llegada a Cuba, en 1819, contrajo nupcias con una joven que, 14 años después solicitó la cancelación del matrimonio.Favez, encarcelada y sometida a la fuerza a un examen médico para determinar su sexo, si bien había confesado ya su condición de mujer para evitar la humillación, fue condenada primero a 10 y luego a cuatro años, tras su apelación a la Real Audiencia de Puerto Príncipe, un tribunal de la Corona española establecido en la parte oriental de la isla.En su libro Médicos y medicina en Cuba - Historia, Biografía, Costumbrismo, el historiador Emilio Roig de Leuchsenring transcribió el parlamento de su abogado defensor: "La sociedad es más culpable que ella, desde el momento en que ha negado a las mujeres los derechos civiles y políticos, convirtiéndolas en muebles para los placeres del hombre".Favez seleccionó a la isla, a juicio del académico, por la significativa emigración de suizos y franceses al territorio caribeño y como una vía de escape de las guerras napoleónicas, aunque su primer destino fue Guadalupe y luego llegó a la Plaza Santo Tomás de Santiago de Cuba, en la búsqueda de una prima.Como hombre compareció ante el protomedicato —tribunal que reconocía la suficiencia de los futuros médicos y concedía las licencias necesarias para el ejercicio de esa facultad— y aprobó el riguroso examen, con lo cual integró la pequeña lista de personas no naturales del país o España en revalidar su título de médico, obtenido en la Universidad de la Sorbona, en Francia.El antimodelo femenino del siglo XIXEn la década de 1990, mientras analizaba información para su tesis doctoral sobre el sufragio femenino en el Archivo Nacional de La Habana, González Pagés encontró el expediente judicial de la causa Por andar vestida de hombre, y comienza entonces el proceso de creación del volumen homónimo.¿Cómo narrar el testimonio de una persona conocida sólo de una forma prejuiciosa o romántica? La respuesta surgió tras una larga investigación pues solo estaban los antecedentes legales y novelas apologéticas en las cuales era juzgada o convertida en una heroína altruista.Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, Cuba no estaba preparada para un libro sobre el tema de Enriqueta Favez y el juicio contra una mujer lesbiana. Por ello, determinadas editoriales en el país declinaron su divulgación, si bien su autor asesoró materiales asociados a la figura de Enriqueta como el audiovisual Favez (2004), de la directora Lídice Pérez López.Desde el punto de vista de quienes la criticaban, Enriqueta simbolizó un antimodelo de mujer, de hecho, por esa causa fue juzgada pese a la inexistencia de una ley que pudiera condenarla por su comportamiento y orientación sexual y el único elemento empleado fue "por andar vestida de hombre".'Insumisas', la película sobre EnriquetaPara el realizador cubano Fernando Pérez, director de Insumisas, el cine es un proceso mediado por numerosas preguntas vinculadas a la época y los personajes aludidos.La exposición de la historia de Enriqueta, con más de dos siglos, refuerza su idea de que en el arte nada debe ser asumido como un mandamiento, por eso confía en la intuición, la mirada intimista y emotiva, la inspiración, las ideas emanadas de las propias experiencias y el principio irrenunciable de mostrar el acontecimiento pasado o actual desde múltiples aristas.Considerado como el cineasta vivo más importante de la nación caribeña, Fernando apostó por la investigación y las entrevistas con analistas e historiadores para recrear la centuria decimonónica dentro de la cual se inscribe también su reconocida y premiada película José Martí: el ojo del canario (2010).La cinta, incluida en el concurso de largometrajes de ficción en el 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, incluye en su reparto a la actriz francesa Sylvie Testud, en el rol de Enriqueta/Enrique; la joven Yeni Soria, en el papel de la esposa de la protagonista; así como Héctor Noas, Mario Guerra, Corina Mestre y Giselle González."El casting con los actores, la etapa dentro del proceso de creación que más disfruto, constituye una búsqueda de la caracterización adecuada del personaje desde el punto de vista físico, su manera de mirar, expresar y sentir. Tengo actores con los cuales repito en dos o tres películas, si bien me gusta descubrir rostros nuevos, incluso, trabajar con actores no profesionales", indicó.Otras mujeres con indumentaria masculinaEl político estadounidense Murray Hall, el médico británico James Barry y el escritor francés George Sand, entre otros muchos nombres de célebres profesionales e independentistas, encarnan, actualmente, la historia de mujeres cubiertas de ropas masculinas para desarrollar determinados oficios, vocaciones o luchar en las guerras de independencia de su país."La puertorriqueña y líder anarquista Luisa Capetillo, pionera en su país del movimiento feminista y defensora del derecho de las mujeres a figurar en el espacio público, fue arrestada en la capitalina calle de Obispo por vestirse de hombre y expulsada de La Habana en 1915", aseguró el ensayista Julio César González Pagés.El también coordinador general de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, mencionó a la independentista cubana Martina Pierra de Poo, la cual, según el Post de Nueva Orleans, fechado el primero de agosto de 1851, se había lanzado a la lid con los patriotas, vestida con el arreo de un soldado y montada en un espléndido corcel.

cuba

