Mujeres cubanas, en la primera fila de la investigación científica

LA HABANA (Sputnik) — La mamá de Marieta se asombró, risueña, al ver a la pequeña de apenas cinco años amanecer temprano, como si esperara que la sacara a... 08.03.2021, Sputnik Mundo

"Yo voy a ser doctora cuando sea grande", le comenta alegre a sus vecinos, entre ellos al corresponsal de Sputnik que se detiene a saludarla, quien le pregunta por qué y a quien responde enfática: "Para salvar a mis amiguitos y que no se enfermen con esa cosa tan mala", refiriéndose sin dudas al COVID-19.La decisión de Marieta no es inusual en Cuba, país donde, según cifras oficiales, 57% del personal médico son mujeres, y más de 53% son investigadoras y científicas.Un vivo ejemplo de esto es el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen), una institución científica ubicada en la provincia de Mayabeque, a unos 25 kilómetros al sur de La Habana, y uno de los centros estratégicos en la lucha contra la pandemia del COVID-19 donde las mujeres tiene un protagonismo indiscutible.La directora general del BioCen, Tamara Lobaina Rodríguez, destacó en diálogo con Sputnik el papel femenino en el centro, que en su consejo de dirección cuenta con seis mujeres, la mitad de sus integrantes.Investigadoras, científicas, productoras, especialistas, funcionarias y obreras tienen roles activos en esta industria tecnológica.Mujeres desarrollan vacunasOtro tanto puede verse en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), centro líder en el desarrollo de nuevos fármacos, en particular en el estudio de tres candidatos vacunales para enfrentar la pandemia del COVID-19."Entre 60 y 70% del equipo de investigación, desarrollo y producción de las vacunas Soberana 01 y 02 son mujeres. De los nueve ejes de desarrollo estratégico de las vacunas, que conducen cada una de las líneas fundamentales de desarrollo, seis están dirigidos por mujeres", dijo a Sputnik la directora de investigaciones del IFV, Dagmar García.Investigar, sin perder la ternuraComo si se convirtiera en homenaje al trabajo de las mujeres vinculadas a las ciencias en Cuba, el proyecto de vacuna más avanzado en la isla tiene nombre femenino: Soberana, un detalle que resalta la directora clínica del Centro de Inmunología Molecular (CIM), Tania Crombet."Independientemente de que los colegas hombres tienen un rol importante y estratégico en las investigaciones, en nuestro centro hay una pléyade de mujeres jóvenes brillantes, dedicadas, trabajando en el CIM, donde el protagonismo de las mujeres en las investigaciones es indiscutible", subrayó Crombet.Resaltó que en este centro científico las principales áreas están dirigidas por mujeres, entre ellas las investigaciones, el desarrollo, la producción y la calidad.Este 8 de marzo, pesar de las restricciones impuestas para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19, nadie que buena parte del homenaje espontáneo que los cubanos brindan a sus médicos y científicos, estará dedicado a las mujeres de batas blancas que siguen en la batalla por vencer a la pandemia.

