Mujeres cubanas en la primera línea de combate contra el COVID-19: conoce sus historias

"Si iba más suave no se hacían o se entregaban los PCR a tiempo, no se administraban los interferones o no se agregaban los ingresos a la base de datos para la mañana siguiente. Si perdía ese ritmo y rapidez se me escapaban datos y eso no podía pasar. Al principio me costó trabajo adaptarme, pero siempre se puede. Aquí no hay lugar para el miedo", asegura.