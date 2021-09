https://mundo.sputniknews.com/20210902/que-es-y-cual-es-la-polemica-sobre-la-revocacion-de-mandato-en-mexico--1115692667.html

¿Qué es y cuál es la polémica sobre la revocación de mandato en México?

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su Tercer Informe de Gobierno que el próximo año cuando se realice la consulta para la...

"Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego, no sólo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión; falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador", dijo López Obrador al referirse a la consulta en la que los mexicanos votarán para que continúe, o no, en la Presidencia.Aunque esta no sería la primera consulta durante el gobierno del mandatario mexicano, quien ha preguntado a la ciudadanía sobre el nuevo aeropuerto, el Tren Maya y hasta el juicio a expresidentes, sí es la más importante al involucrar directamente al presidente y la gobernabilidad del país.Por ello, la revocación de mandato ha despertado pasiones políticas, pero, ¿qué es la revocación de mandato? ¿Qué dice la Constitución al respecto? ¿Cuál es el plan para la consulta? Sputnik te explica.¿Qué es la revocación de mandato?De acuerdo con el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la revocación de mandato es "acto jurídico por el que autoridad legítima llama a los ciudadanos para que concurran a participar con el objetivo de expresar su posición, parecer u opinión, en un plebiscito, referéndum o consulta popular, en sus diversas modalidades, vinculados a temas territoriales, regionales y locales".¿Qué dice la ley mexicana al respecto?En México, la figura jurídica de la revocación de mandato es prácticamente nueva, pues se aprobó en 2019 por iniciativa del partido en el poder: Morena, del cual el presidente López Obrador es fundador.En la Constitución mexicana se estableció que para la consulta de revocación de mandato del presidente esta deberá:Los pendientes y la polémicaEl gran pendiente es la ley reglamentaria, la cual, se prevé que sea discutida la próxima semana en el Senado.Sin embargo; la principal polémica de la ley gira en torno a la pregunta que se busca plantear a las y los ciudadanos en la consulta y la cual dice:Integrantes de los partidos de oposición han señalado que la pregunta está mal redactada, por lo que es un ejercicio no de consulta real, sino de ratificación del mandato de López Obrador.Mientras que la exsecretaria de Gobernación y hoy senadora, Olga Sánchez Cordero, llamó a defender la pregunta planteada; Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, se dijo dispuesto a discutir y modificar el cuestionamiento.Los lineamientos del INEPero mientras Morena y la oposición tienen un jaloneo político por la pregunta, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya emitió los lineamientos para la consulta.Éstos contemplan la instalación de 161.000 casillas, para lo que se requerirá 5.430 supervisoras y supervisores electorales, 32.421 capacitadores asistentes electorales y 484.000 funcionarios de casillas.En los lineamientos se consideró también el voto de los mexicanos en el extranjero mediante internet, así como los cómputos el mismo día de la consulta y la implementación de un conteo rápido.Además, se estableció el uso de una aplicación móvil para recolectar las firmas necesarias para promover la consulta.

