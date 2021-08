https://mundo.sputniknews.com/20210821/ine-pedira-casi-300-millones-de-dolares-para-la-revocacion-de-mandato-y-posible-consulta-1115287084.html

INE pedirá casi 300 millones de dólares para la revocación de mandato y posible consulta

El Instituto Nacional Electoral presentó el anteproyecto de su presupuesto para 2022, por un monto de 13.084,17 millones de pesos (642,5 millones de dólares)... 21.08.2021, Sputnik Mundo

El monto que se planea solicitar estará dividido de la siguinte manera: 1.913,13 millones de pesos serían utilizados para la consulta popular y 3.830,45 millones de pesos para la revocación de mandato.En conferencia de prensa virtual, el consejero del INE, Jaime Rivera Velázquez aseguró que si no se otorgan los recursos necesarios al Instituto, habría una imposibilidad material para llevarlos a cabo."Si se diera el caso de la aprobación de uno o dos de estos ejercicios de participación ciudadana y no se otorgaran los recursos necesarios habría una imposibilidad material para incumplirlos, y en su caso el INE recurriría al Poder Judicial. Pero ese escenario deberíamos considerarlo muy poco probable", dijo.La ley secundaria de revocación de mandato continúa en análisis en el Congreso de la Unión, pero en caso de que se realice, el INE está considerando los 300 distritos de las 32 entidades federativas y un listado nominal de 92 millones de personas.Rivera Velázquez aseguró que el presupuesto es "racionalizado y con criterios de austeridad" y que es una "inversión indispensable para la democracia"."Sería más costoso y con riesgo de volverse irreversible debilitar a un organismo autónomo, garante de la democracia, por un mero afán cicatero", agregó.El 19 de agosto, la comisión permanente del Congreso de la Unión desechó el dictamen que convocaba a un periodo extraordinario de sesiones, con el que Morena y sus simpatizantes buscaban adelantar la discusión y aprobación de la ley federal de revocación de mandato. SIn embargo, la decisión legislativa de negarse a un periodo extraordinario para avanzar en la posible promulgación de la ley no desecha el procedimiento, simplemente lo pospone.

ALICIA SOSA No entiendo, la consulta popular ya se llevó a cabo, para 2022 están: la revocación de mandato y elecciones en algunos estados. Hay error en la información? 0

