¿Por qué fracasó la consulta para enjuiciar a los expresidentes mexicanos?

Aunque más de 93 millones de personas estaban habilitadas para votar este domingo 1 de agosto de 2021, apenas debajo de 7 millones efectivamente lo hizo. Según el escrutinio realizado por el Instituto Nacional Electoral para la consulta popular, casi el 98% de los participantes se mostró de acuerdo con la pregunta realizada.Aunque el tema de fondo era consultar a la ciudadanía en torno a su voluntad de facilitar el enjuiciamiento de al menos cinco expresidentes mexicanos —vinculados a actos de corrupción y violencia contra su propia población—esto no estaba siquiera mencionado en la pregunta elaborada por la Suprema Corte de Justicia para ser impresa en la papeleta.La primera consulta popular realizada en México es producto de una ley sancionada en el año 2014, que estableció este mecanismo de participación ciudadana en temas de relevancia nacional como una forma para que la población incida directamente en el debate público; sin embargo, su resultado sólo se torna vinculante si la participación alcanza el 40% del padrón disponible, algo que estuvo lejos de suceder.En la primera instancia que puso a México dentro de los países del continente americano que permiten mecanismos de participación popular en la Constitución, los centros de votación estuvieron en manos de vecinos voluntarios, que sostuvieron la atención de la tarea durante diez horas corridas, sin descanso, entre las 8 de la mañana y las 18 de la tarde.Dejada en manos de vecinos y bases sociales organizadas, casi sin apoyo para acceder a los medios masivos de comunicación en la difusión de la participación, y con una distribución dispersa de las casillas para ejercer el voto que incidió en que la gente las hallara, la consulta naufragó.Analistas políticos señalaron particularmente que el presidente Andrés Manuel López Obrador no participó de la consulta, y cómo esta decisión empeoró la participación durante la jornada del domingo. El resto de los representantes políticos vinculados al partido Morena, sí votaron, como la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, o el dirigente del partido, Mario Delgado.Según el análisis brindado a Sputnik por una de las convocantes a la consulta popular, Alejandra Pinzón, "se esperaba tres o cuatro veces más participación".Primera consultaCuando la casilla ubicada en la calle Bolívar 158, en el inicio de la colonia Centro de la Ciudad de México, llevaba más de cuatro horas instalada, apenas un centenar de personas había acudido a participar de la consulta.Albergando cuatro secciones electorales, las cuales tienen una casilla básica y otra contigua que divide en dos a la población, según la inicial de su apellido, cada una de ella tenía un padrón de 1908 personas habilitadas para votar, la mayoría de la tercera edad, como la señora Socorro González que conversó con Sputnik:La señora hizo mención a una masacre ocurrida en el año 1994, en el pueblo indígena de Acteal, en Chiapas, dónde un grupo paramilitar masacró a la comunidad reunida durante un culto religioso. Ese hecho que se mantiene impune, abrió la puerta a la sangrienta presencia de paramilitares en la zona, un problema que tiene repercusiones hasta la actualidad y ha causado el desplazamiento forzoso de miles de personas en México.La poca participación preocupaba durante la jornada a los representantes vecinales que conversaron con Sputnik, quienes forman parte del cuarto nivel de Gobierno como representantes de las unidades territoriales en que se dividen las colonias de la Ciudad de México, según su densidad poblacional.En el mismo sentido se expresó Blas Lamarque, miembro de Copaco de la colonia Tránsito. "Los mexicanos queríamos una ley de participación como ésta, tenemos hoy esta fecha histórica, para que en adelante podamos juzgar a cualquier tipo de Gobierno local o Federal. Le decimos al mundo que estamos cambiando, buscando hacer conciencia en un país mejor y un mundo diferente. Este es un acto cívico en esa dirección, por aquí se empieza", explicó.Sin embargo, al final de la tarde, la casilla de Bolívar cerró habiendo cosechado apenas 277 votos de las 3800 que tenía registradas y habilitadas para hacerlo. Para Nancy Rodríguez, la zona centro es difícil debido a la gran presencia de comerciantes y población flotante en la zona, que están empadronados allí ante el Instituto electoral, pero viven en la periferia de la capital.Sobre todo, la representante vecinal atribuyó las dificultades en la difusión de la importancia de la consulta al uso de un lenguaje rebuscado en la difusión de la convocatoria en las cadenas oficiales, así como en la elaboración de la pregunta. Sobre todo, criticó la mala distribución de las casillas del Instituto Nacional Electoral, que no facilitó el acceso de la población a la participación.

