Un abogado advierte que la situación emocional del activista sueco Ola Bini está empeorando

QUITO (Sputnik) — La situación emocional del desarrollador de 'software' sueco y amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, Ola Bini, está empeorando... 30.08.2021, Sputnik Mundo

"La situación de Bini cada vez es más precaria. Su situación emocional ha desmejorado muchísimo. Ola no entiende hasta ahora el porqué de la persecución en su contra, cómo un Gobierno se pone en su contra", dijo Soria a Sputnik.Bini es acusado en Ecuador de acceso no consentido a sistemas informáticos.El desarrollador de software sueco fue arrestado en Quito el 11 de abril de 2019, el mismo día en que el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) le retiró el asilo a Assange, quien permanecía en la Embajada de Ecuador en Londres desde mediados de 2012.El 20 de junio de 2019, Ola Bini obtuvo un habeas corpus a su favor y dejó la prisión preventiva que se le aplicó por 70 días.RecusaciónEl 15 de julio pasado, una jueza de Ecuador aceptó el pedido de recusación (apartar del caso) contra la magistrada que llevaba el caso de Bini al considerar que las constantes violaciones en la causa vulneraron los derechos del desarrollador y activista y generaron una "situación de denegación de justicia".Tras la decisión, la jueza será separada de la causa y deberá sortearse un nuevo magistrado para que decida sobre la situación de Bini.El abogado afirmó que está confiado en que el "Estado de derecho prevalecerá" y que el Tribunal Penal se dará cuenta de las "barbaridades cometidas en el caso y ratifique el estado de inocencia de Bini".Inicialmente Bini fue acusado de hackear sistemas informáticos, pero luego la Fiscalía reformuló los cargos por el de acceso no consentido a un sistema informático o de telecomunicaciones.El caso, que empezó en 2019, se ha venido dilatando y la defensa de Bini ha denunciado violación constante de sus derechos.

