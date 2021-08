https://mundo.sputniknews.com/20210830/obispos-bolivianos-piden-piedad-y-justicia-para-expresidenta-anez-1115594735.html

Obispos bolivianos piden "piedad" y justicia para expresidenta Áñez

Obispos bolivianos piden "piedad" y justicia para expresidenta Áñez

LA PAZ (Sputniuk) — Los obispos católicos de Bolivia denunciaron el "trato falto de piedad" y la violación de derechos que estaría sufriendo la expresidenta... 30.08.2021, Sputnik Mundo

La declaración, referida en general a la problemática de la justicia, mencionó específicamente sólo la situación de Áñez, sumándose a la oposición conservadora que reclama para la expresidenta un trato carcelario diferente al que reciben los presos en las abarrotadas prisiones bolivianas.Aunque el Gobierno de Luis Arce y agencias de Naciones Unidas han evidenciado que Áñez recibe asistencia médica y otros servicios generalmente no accesibles para los presos comunes, el comunicado episcopal señaló que "no se puede seguir ignorando los derechos fundamentales reconocidos por Constitución y pasar por alto el principio de presunción de inocencia".Áñez, quien supuestamente intentó suicidarse hace nueve días, está detenida desde marzo en el marco de diligencias previas a un juicio por haber tomado el Gobierno durante la crisis de 2019, tras la renuncia forzada del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).Como senadora de la minoría, Áñez no tenía derecho a la presidencia del Senado ni mucho menos a la presidencia provisional del país, como se autoproclamó sucesivamente en sesiones parlamentarias sin quórum reglamentario, según la denuncia que investiga la Fiscalía.Parafraseando al Papa Francisco, los obispos señalaron que "todos tienen el derecho al respeto de su dignidad y su vida, incluso quienes están cumpliendo una pena aplicada de modo justo".El comunicado consideró impostergable "una verdadera reforma del sistema judicial que recupere la administración de la justicia transparente, imparcial e independiente", mediante "un amplio acuerdo nacional, en el que tengan representación todos los sectores políticos y sociales".De esa manera, añadieron los obispos, se superaría "la deplorable situación de los derechos humanos y la manipulación de la administración de la justicia que se vive en los últimos tiempos, hechos que han causado tensiones y divisiones en la población y han sumido en el dolor a tantas personas".Los prelados católicos no precisaron si los "últimos tiempos" a que se referían eran los del actual Gobierno de Luis Arce o un período más largo.Tampoco mencionaron un reciente informe de un grupo internacional de expertos en derechos humanos que calificó como "masacres" a las operaciones de militares y policías, ordenadas por Áñez, que dejaron una veintena de manifestantes civiles muertos en los primeros días del Gobierno de la ahora detenida.

