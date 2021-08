https://mundo.sputniknews.com/20210824/el-gobierno-boliviano-prepara-una-reforma-judicial-1115354081.html

El Gobierno boliviano prepara una reforma judicial

El Gobierno boliviano prepara una reforma judicial

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Luis Arce propondrá "en los próximos días" una reforma integral del sistema judicial, considerando entre otras cosas las... 24.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-24T15:42+0000

2021-08-24T15:42+0000

2021-08-24T15:46+0000

américa latina

bolivia

reforma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109002/24/1090022459_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_0abe7d83e3f52e2774086f2e76fa7c30.jpg

"Se trabaja en una hoja de ruta de un conjunto de medidas y disposiciones de reforma a la justicia, al Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, que va a salir desde el criterio del Ministerio de Justicia", dijo el portavoz, Jorge Richter, citado por la agencia estatal de noticias ABI.La necesidad de más independencia y eficacia del sistema judicial fue advertida la semana pasada por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe sobre la violencia política de 2019 que dejó al menos 38 muertos y centenares de heridos y detenidos.El debate desatado por ese reporte se intensificó desde el fin de semana, tras un intento de suicidio de la detenida expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), bajo cuyo gobierno transitorio ocurrieron las masacres observadas por los expertos.¿Nuevas autoridades?Richter dijo que el Gobierno impulsaba una reforma "integral" y no solo un cambio de autoridades judiciales, en alusión a una propuesta del opositor expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien condicionó a un relevo general de magistrados nacionales su apoyo a un juicio de responsabilidades contra Áñez.Mesa, en carta al presidente Arce, planteó el lunes 23 "cambiar a los operadores judiciales y del Ministerio Público como condición previa, absolutamente inseparable lo uno de lo otro, a la realización y procesamiento de juicios de responsabilidades no solo a Áñez sino también al expresidente [Evo] Morales".El portavoz respondió que la propuesta de Mesa solo buscaría "dilatar la búsqueda de justicia" de los familiares de las víctimas de las masacres ocurridas en los primeros días de la administración transitoria de Áñez, instalada tras el derrocamiento de Morales.Remarcó que el Gobierno pretende dar celeridad a la reforma judicial, por lo que no habría un proceso de largo debate tras la presentación de la propuesta oficial."La aplicación de las acciones será rápida, (…) la reforma a la justicia se efectuará en respuesta a las necesidades del país, en el marco del contexto y la coyuntura por los hechos de violencia de 2019", añadió el portavozEl presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, admitió que el informe de grupo de expertos "abrió la ruta hacia un trabajo conjunto entre los órganos del Estado" para mejorar la justicia, informó ABI."Tanto el Órgano Judicial, [como el] Ejecutivo y Legislativo vamos a trabajar de manera conjunta en un tema específico, que es la reforma de la administración de justicia. Esta reforma será encarada de forma planificada, participativa y bastante seria por parte de los tres órganos del Estado", anunció Torres.Desde la vigencia de la Constitución del Estado Plurinacional promulgada en 2009, los magistrados de los tribunales Supremo, Constitucional y Agroambiental son elegidos mediante voto popular, previa selección de candidatos por el parlamento.Una próxima elección judicial está prevista para 2023.

https://mundo.sputniknews.com/20210823/el-presidente-boliviano-advierte-que-no-permitira-impunidad-ante-masacres-de-2019-1115321367.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, reforma