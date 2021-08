https://mundo.sputniknews.com/20210824/aumentan-las-protestas-en-carceles-bolivianas-contra-privilegios-de-expresidenta-anez-1115370955.html

Aumentan las protestas en cárceles bolivianas contra "privilegios" de expresidenta Áñez

Aumentan las protestas en cárceles bolivianas contra "privilegios" de expresidenta Áñez

LA PAZ (Sputnik) — Presos de la principal cárcel urbana de La Paz se sumaron a las protestas iniciadas por las reclusas de un penal femenino contra lo que... 24.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-24T22:53+0000

2021-08-24T22:53+0000

2021-08-24T22:53+0000

américa latina

bolivia

cárcel

jeanine áñez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1115370928_0:204:2919:1845_1920x0_80_0_0_5777302dff778809ff0b0c2eedcaedee.jpg

En canales de televisión y redes sociales se divulgaron imágenes en las que los presos parecían realizar una ruidosa protesta en el interior de la cárcel antes de que algunos de ellos aparecieran en el techo portando pancartas contra Áñez.Morales informó que la policía antimotines llegó hasta la cárcel, pero no ejerció presión contra los presos porque la protesta era "pacífica".El descontento en los centros penitenciarios se había advertido inicialmente en la cárcel femenina de Miraflores, donde las mujeres que comparten reclusión con Áñez amenazaron con amotinarse si no cesaban los "privilegios" de la exgobernante, como habitación individual, comida exclusiva y servicio médico permanente.Las protestas estallaron al mediodía después de que Áñez retornara al penal, luego de haber sido llevada en ambulancia tras un intento de autoeliminación y con fuerte resguardo policial a un centro médico externo, por cuarta vez en menos de dos semanas, para pasar por exámenes neurológicos.Cartagena ratificó su declaración poco después en un contacto telefónico con la televisión estatal, que mostró imágenes en vivo del penal de Miraflores, en las que se observaba a varias mujeres lanzando gritos y golpeando ollas vacías en señal de protesta."Queremos igualdad, queremos igualdad" y "Jeanine, no mientras, vives como reina", eran las consignas más repetidas por las presas, según la transmisión televisiva.La representante de las reclusas acusó a Áñez de fingir malestares para llamar la atención y aseguró que la expresidenta recibe alimentación de fuera de la cárcel y visitas cotidianas, incluso nocturnas, a las que las demás detenidas no tienen derecho.Indicó que mientras las presas comunes comparten habitaciones de hasta ocho camas, en algunos casos con hijos pequeños, Áñez tiene una habitación para ella sola y la pequeña enfermería del penal ha sido acomodada para atenderla "solo a ella".Gloria, otra reclusa, acotó que ella y otras presas tienen diversas enfermedades, alguna incluso cáncer, y que no les resulta fácil conseguir servicios médicos.Áñez está en detención preventiva desde marzo por haber asumido la presidencia a través de un golpe de Estado, según la acusación, y sus familiares y allegados políticos realizan desde entonces una incesante campaña de denuncias de presuntos malos tratos físicos y psicológicos.La exmandataria se considera presa política.

https://mundo.sputniknews.com/20210823/el-presidente-boliviano-advierte-que-no-permitira-impunidad-ante-masacres-de-2019-1115321367.html

https://mundo.sputniknews.com/20210823/el-gobierno-boliviano-sostiene-que-solo-la-justicia-puede-excarcelar-a-la-expresidenta-jeanine-anez-1115328278.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, cárcel, jeanine áñez