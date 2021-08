https://mundo.sputniknews.com/20210828/las-mejores-novedades-del-army-2021-en-fotos-1115496427.html

Las mejores novedades del Army 2021 en fotos

Las mejores novedades del Army 2021 en fotos

El Foro Técnico Militar Internacional Army 2021 llega a su fin tras mostrar más de 28.000 unidades de equipos militares de todo tipo. Entre ellos hubo muchas... 28.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-28T18:29+0000

2021-08-28T18:29+0000

2021-08-28T18:47+0000

defensa

armamento

misiles

tanques

destacadas de defensa

juegos army 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1115496256_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_ccb30a6f3fb6ba43efb767b75e8b2889.jpg

Sputnik ha recopilado algunas de las más llamativas.Todoterreno militar StrelaEl todoterreno militar Strela no está armado ni con cañones ni con ametralladoras, pero fue uno de los vehículos que más atención atrajo. Una de las principales características de este auto es su alto grado de unificación con las furgonetas rusas Gazel Next. Así que gracias al uso de muchos de sus elementos se reducen los costes tanto de fabricación como de mantenimiento.El vehículo blindado anfibio polivalenteEl vehículo blindado anfibio polivalente presentado en el salón fue bautizado de forma no oficial como BRDM-4, y está pensado para una gran variedad de tareas. Se puede emplear para realizar misiones de reconocimiento y de escolta, y para luchar contra tropas enemigas. Para ello el vehículo puede ser dotado de un módulo con ametralladora de 7,62 mm o de 12,7 mm, controlado remotamente.Está lo suficientemente blindado como para soportar los impactos de municiones del mismo calibre, y, como usa tan solo dos ejes, es muy ágil.K-4386-3A-SpNEl nuevo vehículo blindado K-4386-3A-SpN está pensado específicamente para las unidades de fuerzas especiales. Fue creado sobre la base del Taifun-VDV, pero con algunas diferencias.El K-4386 está construido sobre un chasis autoportante y tiene una cabina con dos filas donde se pueden acomodar cuatro personas. El vehículo está armado con una torreta con ametralladora de 12,7 mm y con un sistema de misiles antitanque Kornet.En el lugar donde normalmente iría una tercera fila de asientos o un maletero, se guardan los proyectiles para el sistema de misiles y un mortero.Una de las diferencias entre este vehículo y el Taifun-VDV radica en que el primero presenta una protección de clase más alta, así como una suspensión y una carrocería reforzadas.Sistema de misiles sobre la base del BTR-82AEl sistema de defensa antiaérea Sosna sobre la base del transporte blindado BTR-82A ofrece una gran polivalencia al combinar el uso de misiles de alcance corto con una elevada movilidad. Además, el uso de un vehículo tan común como el BTR-82A permite reducir los costes de mantenimiento. De hecho, el sistema Sosna también se instaló sobre un vehículo de combate de infantería BMP-3 y sobre un camión blindado ligero MT-LB. Este último también fue presentado en el evento.Misil Izdelie 305EEl misil Izdelie 305E ha sido una de las mayores novedades del Foro Técnico Militar Internacional Army 2021. Hasta ahora Rusia no tenía misiles ligeros que combinaran tanta potencia y polivalencia de uso. El alcance guiado garantizado es de 14,5 kilómetros gracias a su cabeza buscadora óptica con visión térmica.El peso de la cabeza explosiva es de 25 kilos, lo cual garantiza la destrucción de cualquier carro de combate o fortificación. Puede ser guiado por el operador de armas del helicóptero portador, pero también funciona en modo automático si el objetivo es designado por láser desde una fuente alternativa, como por ejemplo un soldado o un dron.Está previsto que los helicópteros de combate Ka-52M y Mi-28NM sean los primeros en portarlos.T-14 Armata actualizadoEl novedoso tanque T-14, construido sobre la plataforma Armata, también estuvo presente en el foro en su versión actualizada. En particular, este carro de combate tiene ahora unas ruedas de oruga reforzadas, y al lado del cañón principal ahora cuenta también con una ametralladora integrada que se oculta bajo una tapa.Se confirma ahora que el carro de combate pesa 55 toneladas, y no 48 como informaban anteriormente los medios de comunicación. También conocemos ahora sus dimensiones: 10,8 metros de largo, 3,9 metros de ancho y 3,3 metros de alto. El cañón sigue siendo el mismo, de 125 mm.Los expertos en materia militar destacan que lo más probable es que esta sea la configuración final que verá el Ejército ruso con la introducción del T-14 Armata. Aunque cabe destacar que hablamos solo de las diferencias a simple vista, y que por tanto es muy probable que haya más cambios dentro del tanque.PPK-20El consorcio Kalashnikov también presentó algunas novedades. Una de las que más se esperaban fue el subfusil PPK-20, presentado al público por primera vez en el foro Army 2021. Uno de los principales requisitos en el diseño del nuevo subfusil eran unas dimensiones mínimas, puesto que debe caber en el bolso de emergencia de los pilotos militares junto con las demás pertenencias.Con la culata plegada mide tan solo 41 centímetros de largo, y, a diferencia de los demás fusiles Kalashnikov, la culata se pliega a la derecha. Otro aspecto que diferencia a este subfusil de la mayoría de armas de fuego del consorcio ruso es un selector de fuego ambidiestro, lo cual permite manejar el arma con mayor rapidez. La unidad presentada en el foro tenía un silenciador de rápida instalación.A pesar de sus reducidas dimensiones, el subfusil mantiene todas sus prestaciones y características, como un riel Picatinny largo y casillas M-LOK para poder instalar una gran variedad de accesorios.AK-12SPKalashnikov no solo presentó el PPK-20. Mostró además una versión modificada del nuevo fusil de asalto estándar del Ejército ruso, el AK-12 con las siglas adicionales SP. Estas siglas significan en ruso unidades especiales, y dan pistas sobre cuál será su cliente final.Entre otras cosas, lo diferencia un selector de fuego ambidiestro, una culata modificada para facilitar el fuego usando dispositivos de puntería no estándar y nuevos puntos de anclaje para modernos sistemas de puntería por infrarrojos.RKhM-9El nuevo vehículo de reconocimiento radiológico, químico y biológico RKhM-9 también fue presentado por primera vez en el salón. Está basado en el vehículo blindado Taifun-K, capaz de soportar los impactos de proyectiles con un calibre de hasta 14,5 mm y explosiones de minas.Según el fabricante, es el vehículo más avanzado de su clase y es capaz de reconocer más de 3.000 sustancias químicas. Por medios de telecomunicación especializados puede transmitir toda la información a los puestos de mando en modo automático. Además, a bordo cuenta con un complejo de drones encargados del reconocimiento visual a distancias de hasta 25 kilómetros.Vehículo de excavación experimental PZM-2MBasta con echar un vistazo al vehículo PZM-2M, diseñado sobre la base del KAMAZ-65224, para darse cuenta de que no es un camión cualquiera. Y no es para menos: los ingenieros lograron unir un chasis de tres ejes, un sistema de orugas, una excavadora y un cavador de zanjas.Actualmente el Ejército ruso sigue utilizando el ya obsoleto PZM-2, creado en los años 60 sobre la base del camión T-150K. Es un tractor a ruedas que no cumple con los estándares modernos y cuya velocidad de movimiento sobre autopista no supera los 45km/h. Mientras que el nuevo PZM-2M es capaz de moverse a más de 90 km/h y de desplazarse en columnas militares junto con otros vehículos gracias al potente motor diésel.

https://mundo.sputniknews.com/20210825/rusia-y-china-sacan-a-relucir-sus-blindados-en-el-biatlon-de-tanques-de-los-juegos-army-2021-1115377697.html

https://mundo.sputniknews.com/20210204/tanque-ruso-armata-debutara-en-breve-en-el-extranjero-1094322963.html

https://mundo.sputniknews.com/20210213/ponen-a-prueba-la-nueva-carabina-de-kalashnikov-en-condiciones-de-frio-extremo--1103705792.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

armamento, misiles, tanques, destacadas de defensa, juegos army 2021