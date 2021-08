https://mundo.sputniknews.com/20210818/cuba-que-es-el-trabajo-por-cuenta-propia-y-como-se-regula-actualmente-1115205605.html

Cuba: ¿qué es el trabajo por cuenta propia y cómo se regula actualmente?

Cuba: ¿qué es el trabajo por cuenta propia y cómo se regula actualmente?

El sector privado de la economía es uno de los más afectados en Cuba por la pandemia de COVID-19 y el incremento de las sanciones de Estados Unidos hasta los... 18.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-18T23:27+0000

2021-08-18T23:27+0000

2021-08-18T23:27+0000

américa latina

bloqueo económico contra cuba

opinión y análisis

reportajes

cuba

mercados y finanzas

mercado de trabajo

remesas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1115206933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e11429e79216c9e8334f91240677a81.jpg

El Consejo de Estado aprobó decretos-leyes que legalizan y regulan el funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). También adoptó disposiciones sobre las cooperativas no agropecuarias, hasta el momento en fase de experimento, y sobre el trabajo por cuenta propia.Según las nuevas disposiciones, la clasificación de las empresas dependerá del número de personas ocupadas, incluidos los socios: entre una y 10 personas, en microempresas; de 11 a 35, en pequeñas empresas, y de 36 a un máximo de 100 personas, en medianas empresas, modalidades ya existentes bajo la denominación de trabajadores por cuenta propia.Para Romero, las nuevas normas responden a los documentos centrales de la transformación económica y a la constitución de 2019, en la cual se establece que la economía cubana es socialista y desde el punto de vista de la estructura de propiedad incluye diversidad de agentes: empresas estatales, cooperativas, mixtas y privadas.Actualmente, hay 1,4 millones de trabajadores no estatales entre privados, cooperativistas y un pequeño grupo de economía mixta (propiedad cubana y extranjera), que ocupa alrededor del 30% de las fuentes de empleo.Pandemia y sanciones de Estados UnidosEsas políticas unilaterales limitaron y redujeron abruptamente la llegada de turistas al país, entre ellas, la suspensión, en junio de 2019, de los viajes de cruceros, donde operaban 17 compañías con 25 embarcaciones. Según datos oficiales, hasta mayo de ese año arribaron a Cuba 409. 000 turistas en barcos de compañías internacionales.Otro golpe a la economía cubana fue la decisión, en noviembre de 2020, de cerrar las 407 sucursales de Western Union, la principal vía legal de envío de remesas, tras sancionar a su contraparte la financiera cubana Fincimex, bajo el argumento de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).Esta medida tuvo efectos profundos. Durante el segundo decenio de este siglo, el sector privado recibió mucha ayuda de las remesas provenientes del exterior. Por ejemplo, de 1993 a 1995 el monto de dólares remesados al país ascendió a 537 millones de dólares y hoy la cifra se ubica aproximadamente entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al año.Para el académico del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana, "dependemos del financiamiento externo, por consiguiente, es preciso asumir tácticas encaminadas a la reducción de las vulnerabilidades y beneficiar todo aquello que fortalezca la economía. No obstante, faltan cuestiones como la capacidad de exportar e importar, una mayor alianza con empresas estatales y la inversión internacional", argumentó.Evitar la inflación, una prioridadPara José Luis Rodríguez, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, el país debe asumir mecanismos para estabilizar la economía y evitar el aumento de la inflación como consecuencia del proceso de ordenamiento monetario y cambiario con el propósito de suprimir la dualidad monetaria, que generaba distorsiones adversas y frenaba el crecimiento económico.En efecto, a comienzos de este año, el Gobierno dispuso la unificación de los distintos tipos de cambio, que se habían impuesto en los años noventa para enfrentar la grave crisis económica tras la desaparición del campo soviético.Desde entonces, en el país circularon dos monedas: el peso nacional (CUP) y el peso libremente convertible (CUC), ninguna de las dos con presencia en el mercado internacional. En enero, Cuba eliminó el CUC, estableció una nueva tasa de cambio, realizó una reforma salarial y suprimió los subsidios excesivos y las gratuidades indebidas.En estos ocho meses de ejecución de este reordenamiento —pospuesto durante casi una década— la economía y el presupuesto enfrentan el impacto de la devaluación del peso cubano frente al dólar estadounidense y el acelerado incremento de costos y precios.De acuerdo con Rodríguez, el tiempo en economía es clave: lo que es bueno hoy no lo fue ayer y no lo será mañana. La reciente aprobación de las mipymes, por ejemplo, es una decisión asumida hace un lustro; las cooperativas no agropecuarias comenzaron su apertura en 2013 y durante estos siete años vivieron un proceso de experimentación.En este sentido, Rodríguez evocó las palabras de Fidel el 17 de noviembre de 2005 desde el Aula Magna de la Universidad de La Habana: "Este país puede autodestruirse por sí mismo; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos (los americanos); nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra".Cuatro décadas de trabajo privadoEl especialista en Relaciones Económicas Internacionales argumentó que el sector privado urbano —porque existe un sector privado campesino que permanece desde la Ley Reforma Agraria, firmada en mayo de 1959— comenzó en el año 1978, con el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía.Esa política, detalló el académico, viene de los acuerdos del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1976, y fue definida por Castro en el informe central de esa reunión como una práctica socialista europea, la cual debía adaptarse a las condiciones cubanas, con mucho cuidado y criterio conservador."¿Qué pasó? No hubo un control adecuado vía impuestos de los ingresos de las personas y no existió competencia en el mercado para neutralizar los altos precios que empezaron a predominar, sobre todo, en la producción agropecuaria. Por ello la medida cesa en 1986, si bien permanece un pequeño grupo de trabajadores por cuenta propia", apuntó Rodríguez.A la altura de 1993 existían alrededor de 30.000 a 40.000 representantes de ese sector en el país, especialmente, transportistas privados (taxistas, camioneros). La crisis financiera de esa época, tras la desaparición del socialismo en Europa, y la caída del producto interno bruto en casi 35% entre 1989 y 1993 generó una brutal contracción de la actividad económica y del empleo.Rodríguez, que fue ministro de Finanzas y Precios de 1994 a 1995 y ministro de Economía y Planificación de 1995 a 2009, apuntó que, como consecuencia de lo anterior, la mayor de las Antillas autorizó nuevamente el trabajo privado urbano como una alternativa de empleo y de ofertas relacionadas con servicios y productos, en su mayoría gastronómicos, para aliviar la situación.En esa etapa, Cuba debió incorporar otras iniciativas urgentes como la reorientación del comercio exterior, inicialmente hacia otras naciones de Europa y Asia, y luego destinado a América Latina, la apertura de la inversión extranjera directa y la renegociación de la deuda externa.Desde esos años, el turismo se convierte en el sector fundamental encaminado a la recuperación económica del país; se adopta la dualidad monetaria —recientemente eliminada— para evitar la devaluación del peso cubano y, que trajo aparejada la segmentación del mercado interno en empresas que operarían en dos monedas diferentes, y la entrada de remesas procedentes, en su mayoría, de Estados Unidos.Ya en 1995, la cifra de cuentapropistas superaba los 200.000. No obstante, siempre fue concebida como una medida emergente con una mayor apertura tras la incorporación del alquiler de viviendas y la creación de mercados agropecuarios, con precios fijados mediante la oferta y la demanda.Después empezaron "una serie de órdenes restrictivas, en paralelo a la detección de errores" que no fue mediante disposiciones administrativas, sino con la adopción de medidas económicas, indicó Rodríguez. "Con la crisis mundial de 2008, Cuba reconsideró los factores de crecimiento de la economía", indicó.En 2011 empezó el diseño del llamado "Proceso de actualización del modelo económico cubano" (reforma económica) y, una vez más, se impulsó el trabajo por cuenta propia, que hoy abarca a 600.000 personas involucradas.

https://mundo.sputniknews.com/20210715/el-abc-del-bloqueo-economico-a-cuba-1114151942.html

https://mundo.sputniknews.com/20210722/eeuu-introduce-nuevas-sanciones-contra-cuba-1114394404.html

https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-anciller-de-cuba-cuestiona-la-voluntad-de-eeuu-en-solucion-al-tema-de-las-remesas-familiares-1114360293.html

https://mundo.sputniknews.com/20210409/el-primer-ministro-de-cuba-llama-a-incentivar-las-exportaciones-y-atraer-inversion-extranjera-1110985116.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Danay Galletti Hernández https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

bloqueo económico contra cuba, opinión y análisis, reportajes, cuba, mercados y finanzas, mercado de trabajo, remesas