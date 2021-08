https://mundo.sputniknews.com/20210824/extender-presencia-de-eeuu-en-afganistan-seria-un-alto-ejercicio-de-peligro-1115366758.html

Extender presencia de EEUU en Afganistán sería un "alto ejercicio de peligro"

La internacionalista y analista política mexicana, Guadalupe González, y el analista político argentino, Guadi Calvo, analizaron el proceso de recomposición de Afganistán.

La recomposición política de Afganistán bajo dominio del Talibán y sus consecuencias en la región asiática son analizadas por la comunidad internacional. La incertidumbre reina luego de que el movimiento insurgente —proscrito en Rusia como terrorista— tomara el control del país tras la salida de las tropas de EEUU iniciada a comienzos de mayo.La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportó que cerca de 270.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde enero de 2021, cifra que eleva el número total de desplazados internos en el país a más de 3,5 millones.En declaraciones a Telescopio, la internacionalista y analista política mexicana Guadalupe González afirmó que dentro del país centroasiático "la población no quiere continuar la guerra, pero otra cosa es la realidad política y militar que allí se vive".El éxito de estas iniciativas "dependerá de la capacidad de coordinación y diálogo dentro del país, y de la capacidad de intercambio de la comunidad internacional y sus canales diplomáticos y humanitarios para que se pueda hacer de la forma más organizada", comentó.Por su parte, el analista político argentino Guadi Calvo se refirió a la fecha límite del 31 de agosto para el retiro definitivo de Occidente de territorio afgano, la que definió como "una carrera contrarreloj"."De extenderse esta presencia podemos pasar a una nueva fase de esta guerra, y el peligro radica en que siempre los mandos medios del Talibán han respetado a sus líderes y no han excedido ningún límite. Pero no se sabe hasta qué punto podrán ser controlados por la jefatura en sus ganas de extenderse y hacer entender a los fieles colaboracionistas el peso de [lo que consideran] la justicia divina", concluyó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

