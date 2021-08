¿Cuál es el papel de América Latina en las inversiones extranjeras de China?

https://mundo.sputniknews.com/20210824/cual-es-el-papel-de-america-latina-en-las-inversiones-extranjeras-de-china-1115360744.html

Para comprender la importancia de América Latina en las inversiones extranjeras de China, así como las intenciones del país y las fricciones con otras potencias en la región, Sputnik conversó con Letícia Tancredi, maestra en Relaciones Internacionales en la Universidad FGV (Brasil) y editora de Shumian, una plataforma que busca tender puentes de entendimiento y optimizar las relaciones políticas, económicas y culturales entre China y América Latina.Según la académica brasileña, en términos generales, es visible la entrada de grandes cantidades de recursos chinos a América Latina en las últimas décadas, especialmente después de la crisis del 2008. Sin embargo, en términos comparativos, la colaboración entre la región y el país en términos de inversiones "no es tan intensa como se imagina".Tancredi pone de relieve, sin embargo, que "esto no excluye que América Latina tenga una importancia estratégica cada vez mayor para China", ya que la región suministra materias primas energéticas y minerales "necesarias para sostener la creciente globalización china", así como materias primas agrícolas "necesarias para mantener la seguridad alimentaria de la enorme población” del país.La especialista sostuvo, además, que debido a las condiciones extremadamente precarias de infraestructura y logística en la mayoría de las naciones latinoamericanas, China suele invertir en estas esferas con la mirada a un beneficio futuro."Desde la perspectiva china, como la de otros países, [esta precariedad] incrementa los costos de transporte y aumenta el tiempo de entrega, por lo que invertir en infraestructura latinoamericana es parte de una visión de largo plazo, ya que facilitará el transporte de bienes y recursos. Contribuye, por otro lado, también para el desarrollo de los países receptores de estas inversiones", observó.La experta comentó, además, que China demanda cada vez más recursos energéticos para mantener "la rueda girando" a ritmo acelerado, ya que el país dejó de ser autosuficiente en petróleo en la década de 1990, y desde entonces, la gran mayoría de lo que consume proviene de importaciones.La especialista puso de relieve, además, las inversiones chinas en la esfera de la tecnología. Según Tancredi, América Latina "es un mercado enorme para la tecnología china", donde "no existen tantas barreras, incluidas las culturales y políticas" para consolidar sus desarrollos tecnológicos.China x EEUULa experta apuntó que la creciente presencia china está atrayendo cada vez más la atención de Estados Unidos. Según ella, la pandemia ha aumentado esta preocupación debido a la intensa cooperación económica y sanitaria que ofrece China a los países de la región en la lucha contra el COVID-19. La región, sin embargo, no es el principal centro de enfrentamiento político entre los dos gigantes.A medida que China crece en sus capacidades económicas y militares, este enfrentamiento se vuelve cada vez más intenso. Por ende, crece también la importancia de otras regiones, como América Latina, en este contexto. Un ejemplo reciente es la presión ejercida por las autoridades norteamericanas sobre Brasil y Ecuador para impedir las empresas chinas de participar de la futura red 5G de estas naciones.Tancredi apuntó que la cuestión de la tecnología 5G puede ser un indicativo de lo que se utilizará como herramienta en esta rivalidad en el escenario latinoamericano en los próximos años. La especialista comentó, sin embargo, que todavía se desconoce "qué estrategias utilizarán los países latinoamericanos para navegar en este contexto".Queda por saber "si será una no alineación automática con cualquiera de las partes, aprovechando la oportunidad para negociar de una manera que sea más ventajosa para sus intereses, o si será una colaboración explícita con cualquiera de las partes de esta carrera geopolítica", puntuó.Principales socios chinos en América LatinaBrasil es el principal receptor de inversiones chinas en la región, seguido de Perú, México y Argentina, aseguró la experta.En Brasil, el principal sector de la inversión es la energía, mientras que en Perú es la minería. En Argentina y México son las infraestructuras.Agregó que el acercamiento entre China y los países latinoamericanos se produce en varios otros ámbitos, desde el político hasta el espacial y la cooperación militar.

