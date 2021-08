https://mundo.sputniknews.com/20210809/eeuu-informa-que-brasil-no-asumio-ningun-compromiso-con-respecto-a-huawei-1114931610.html

EEUU informa que Brasil no asumió ningún compromiso con respecto a Huawei

WASHINGTON (Sputnik) — Brasil no se comprometió con EEUU con respecto a su cooperación con el gigante tecnológico chino Huawei durante la visita del asesor de... 09.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

eeuu

china

huawei

Cuando se le preguntó si EEUU recibió garantías de Brasil de que no usarán la tecnología de Huawei, González dijo: "No se comprometió con nosotros sobre Huawei, pero estuvimos de acuerdo en que esto es encontrar formas de apoyarlos en el desarrollo de oportunidades potenciales"."Se están enfocando en finalizar una subasta para que permita crear estándares muy altos de transparencia y una especie de igualdad de condiciones para los participantes del mercado", dijo González.Señaló que Sullivan transmitió el interés de EEUU de continuar apoyando a Brasil para convertirse en socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y agregó que no hubo discusión sobre el intercambio de ese apoyo por no colaborar con Huawei.Asimismo, dijo que ambos países tienen la oportunidad de crear empresas de tecnología nacional innovadoras, no solo para el mercado nacional, sino también para exportar en la región y más allá."Y las implementaciones de 5G rastrearán cientos de miles de millones de dólares de inversión en todo el mundo durante los próximos años. Lo que alentamos y ofrecimos es que tienen una oportunidad aquí para construir industrias nativas que podrían hacer que Brasil y Argentina sean transformadores en la forma en que América Latina se implementa en 5G e infraestructura digital ", dijo.Gonzales subrayó que Huawei enfrenta grandes desafíos en su cadena de suministro de semiconductores."Y dejará a los clientes internacionales al no cumplir con sus compromisos, ya que prioriza el despliegue nacional de 5G de China. En el mejor de los casos entregará energía deficiente y equipos eficientes que serán mucho más costosos de operar que el de los competidores ", agregó.La semana pasada, la embajada de EEUU en Brasil dijo a través de Twitter que Sullivan discutió la construcción de redes 5G en Brasil, basadas en tecnologías American Open RAN, en medio de la competencia de Washington con Huawei.

2021

