Los hashtags que cambiaron la historia reciente de América Latina

Los hashtags ya no son simples juegos en las redes sociales; se han convertido en verdaderas consignas capaces de poner en aprietos o derribar gobiernos. Desde... 23.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

colombia

chile

ecuador

internet

redes sociales

hashtag

perú

Cuando el 23 de agosto de 2007, el bloguero estadounidense Chris Messina propuso utilizar la funcionalidad del hashtag —prevista originalmente como simples etiquetas— como forma de agrupar consignas o conformar grupos, seguramente no imaginó el potencial que este tipo de palabras ganaría en internet. Y es que, más de una década después, este tipo de frases o palabras hasta han sido bandera de masivas protestas sociales.En América Latina, donde la movilización social solía depender de convocatorias de grandes organizaciones o partidos políticos, los hashtags fueron el marco perfecto para acompañar y masificar protestas que surgieron casi espontáneamente en contra de medidas de sus gobiernos de turno.El año 2019 fue clave por una serie de inéditas protestas populares contra los gobiernos de Chile, Ecuador o Colombia. Además de trascender a los partidos políticos tradicionales, las manifestaciones fueron protagonizadas por jóvenes —muchas veces desencantados de la política— que no dudaron en convocarse a través de Twitter, Instagram o hasta Tik Tok.Así, cada protesta tuvo sus hashtags, que más que simples textos para agrupar tuits se convirtieron en consignas políticas.Los hashtags de las protestas sociales en América LatinaEl estallido social que se registró en Chile desde octubre de 2019 comenzó con un aumento de 30 pesos chilenos (menos de 50 centavos d dólar) en el precio del metro de Santiago. La suba motivó que adolescentes y universitarios decidieran evadir el pago y poco a poco contagió a más jóvenes a salir a las calles para reclamar contra el sistema político.El carácter juvenil de las protestas hizo que las redes sociales jugaran un papel preponderante en las convocatorias a marchar, que se difundían por Facebook, Twitter o Instagram.Y si bien hubo varios hashtags que circularon acompañando la indignación contra el Gobierno de Sebastián Piñera, uno se hizo especialmente popular: el que acompañó la convocatoria del 25 de octubre de 2019.Ese día se estima que 1,2 millones de personas se congregaron en la Plaza Italia de la capital chilena, a la que los manifestantes acabaron rebautizando como la Plaza de la Dignidad. Todas las publicaciones en torno a aquella manifestación llevaron el hashtag #LaMarchaMásGrandeDeChile que, al día de hoy, sigue siendo un testimonio de la historia política chilena.Los ecuatorianos también salieron a las calles en octubre de 2019. El detonante también fue un paquete de medidas del entonces presidente Lenín Moreno que, entre otras cosas, incluía aumento en el precio de los combustibles y una reforma laboral perjudicial para los trabajadores ecuatorianos.Si bien en el caso ecuatoriano, organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) o la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) tuvieron un papel central en las manifestaciones, la adhesión de miles de jóvenes hizo que las protestas adquirieran un cariz histórico.El ímpetu de los manifestantes tuvo su correlato en las redes, donde uno de los hashtags que se destacó fue #PaquetazoDeMoreno, en referencia al impacto que el paquete de medidas tuvo entre los ciudadanos.Si bien la inestabilidad política que Perú arrastra desde 2018 pareció tener su epicentro en las rencillas entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, el país sudamericano también vivió su momento de efervescencia popular.Cuando Martín Vizcarra fue destituido por los congresistas en noviembre de 2020, una multitud de jóvenes salió espontáneamente a la calle para respaldar al mandatario y rechazar la asunción como presidente del hasta entonces presidente del Congreso, Manuel Merino.Los jóvenes que rodearon la sede del Congreso exigieron desde la renuncia inmediata de Merino, a quien acusaban de encabezar un golpe contra Vizcarra, hasta —inspirados por las protestas chilenas— la aprobación de una nueva Constitución peruana.Las manifestaciones lograron la renuncia de Merino a meses de que Perú celebrara el Bicentenario de su creación. Por eso, y haciendo honor a su juventud, decidieron identificarse como la #GeneraciónDelBicentenario.Desde su asunción el 1 de enero de 2019, Jair Bolsonaro nunca dejó de ser objeto de resistencia de millones brasileños. Y así como el mandatario es muy afecto a publicar en redes, también sus detractores las han usado para expresar las críticas, especialmente por su respuesta a la pandemia de COVID-19.Entre todos los hashtags contra el presidente, hay uno que sobresale por su contundencia: #ForaBolsonaro. La consigna, que no deja lugar a dudas, resurge tras cada polémica protagonizada por el presidente.El final de la pandemia de COVID-19 no es la excepción, ya que cada joven brasileño que recibe la vacuna contra la enfermedad acompañó una fotografía de su inmunización con el hashtag.Si bien ya había habido protestas en 2019, los colombianos volvieron a salir a las calles en 2021 con un Paro Nacional contra varias medidas del presidente Iván Duque.En paralelo a las protestas en las calles las principales ciudades colombianas, las redes se llenaron de consignas contra Duque y reclamos por un cambio en la forma en que los políticos se relacionan con el pueblo.Una de las particularidades es que muchos jóvenes intentaron llamar la atención de figuras políticas y estrellas del arte o los medios de todo el mundo, a través del hashtag #SOSColombia, una especie de llamado de auxilio ante la brutalidad con la que el Gobierno reprimía las manifestaciones.

brasil, colombia, chile, ecuador, internet, redes sociales, hashtag, perú