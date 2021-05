https://mundo.sputniknews.com/20210511/sos-duque-chao-futbol-y-el-simbolismo-de-las-protestas-en-colombia-en-5-iconos--1112076156.html

S.O.S, 'Duque chao', fútbol y el simbolismo de las protestas en Colombia en 5 íconos

S.O.S, 'Duque chao', fútbol y el simbolismo de las protestas en Colombia en 5 íconos

El pueblo colombiano salió a las calles provisto no solo de reclamos sino de un repertorio de símbolos compartidos por los manifestantes y que identifican la...

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

protestas

símbolos

colombia

Como suele suceder con los grandes levantamientos populares, las protestas en Colombia no solo tienen una plataforma de reivindicaciones al Gobierno, sino que también cuentan con sus propios símbolos que identifican el sentir de los manifestantes.En una época en que las redes sociales juegan un papel cada vez más relevante en las movilizaciones alrededor del mundo, los colombianos desarrollaron, de forma espontánea, varios elementos distintivos de las manifestaciones, fácilmente reconocibles y "viralizables" en Internet.¿Cuáles son los símbolos de la protesta en Colombia?El uso de la bandera de Colombia al revés fue uno de los más repetidos entre manifestantes e internautas que apoyan los reclamos. Esto no es una estrategia novedosa y suele pasar en varios territorios cuando manifestantes intentan demostrar que algo en su nación no funciona bien.En el caso de Colombia, además, sumó el simbolismo de invertir los significados que de los colores de la bandera. El amarillo, que va arriba, representa la riqueza y el sol; el azul, en el medio, representa el cielo, los ríos y los océanos del territorio; y el rojo, en la franja de abajo, recuerda la sangre de los libertadores colombianos que lucharon por la independencia.La bandera al revés es entonces, para los manifestantes, la oportunidad de poner las riquezas abajo y la sangre del pueblo arriba.Pero no es el único significado: desde el comienzo de las protestas, el 28 de abril, se viralizó la falsa noticia de que colocar la bandera al revés tenía el significado internacional de "auxilio" que incluso se encuentra estipulado por Naciones Unidas. Este elemento, sin embargo, no es verdadero y, por más que dar vuelta una bandera sea fácilmente reconocible como un acto de protesta, no existe nada en el derecho internacional que le otorgue un significado específico.Muy vinculado a la bandera al revés, apareció la apelación a la histórica señal del Código Morse para solicitar socorro. Su uso se extendió en virtud de que muchos colombianos entendieron que, ante la escalada de violencia desatada en las calles, el país requería de la ayuda internacional para calmar la situación.El S.O.S. comenzó a utilizarse en el mundo en 1906 y si bien se cree que tiene un significado específico en inglés —como save our ship (salve a nuestro barco) o save our souls (salve a nuestras almas)— las letras escogidas responden a la simplicidad con la que son transmitidas en el Código Morse, donde solo hace falta transmitir tres puntos, tres rayas y tres puntos.El uso que los manifestantes dieron a la señal quedó demostrado en algunas conferencias transmitidas en vivo por organismos de Naciones Unidas, cuando cientos de usuarios colombianos repitieron el "SOS Colombia" con la intención de llamar la atención del organismo internacional.Una variante de la bandera colombiana que se vio menos en redes sociales pero sí apareció en la calle es la que utiliza un lazo negro como señal de luto ante los manifestantes asesinados por las fuerzas represivas durante los primeros días de protesta.No fue el único símbolo utilizado para repudiar la violencia policial. Algunos también apelaron a agregar manchas rojas a la bandera, simbolizando la sangre derramada durante las jornadas de protesta.El uso de camisetas de la selección nacional de fútbol en protestas populares es algo que se había visto ya en las manifestaciones chilenas que comenzaron en 2019 y apareció con más fuerza en las protestas de Perú en 2020. Los colombianos no fueron la excepción y por primera vez se extendió el uso de la camiseta de la selección colombiana entre los manifestantes.Ayudó al uso de este símbolo el apoyo que algunos referentes del equipo nacional colombiano dieron a las protestas. Entre ellos las máximas estrellas actuales, Radamel Falcao García y James Rodríguez, y algunas de las glorias pasadas de Colombia como René Higuita.No todos los símbolos de las protestas son visuales; algunos son auditivos. Es el caso del denominado 'Duque chao', una canción inspirada en el histórico himno antifascista italiano que en el siglo XXI fue popularizado por la serie española La casa de papel.Si bien el cántico dedicado específicamente al presidente de Colombia, Iván Duque, había aparecido ya en las movilizaciones de 2019, las protestas de 2021 lo pusieron nuevamente en las calles.

colombia

