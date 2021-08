https://mundo.sputniknews.com/20210820/rebelion-la-mitica-cancion-contra-la-trata-de-esclavos-que-resuena-en-america-1115272391.html

'Rebelión': la mítica canción contra la trata de esclavos que resuena en América

La melodía es alegre, bailable y tiene la sazón del Caribe, pero la letra de 'Rebelión', la canción del colombiano Joe Arroyo, describe el terrible pasado que... 20.08.2021

Arroyo nació en 1955 en Cartagena, la ciudad portuaria del norte de Colombia, y conoce bien cómo fue la trata atlántica: durante la época de conquista española fue el puerto americano más importante del comercio de esclavos.Allí desembarcaban negros africanos esclavos traídos en condiciones infames que servirían como guerreros o en trabajos forzados. Cartagena también funcionaba como uno de los principales puertos desde el que se realizaba el expolio hacia España de las riquezas usurpadas en América.En Rebelión, lanzada en 1986, Arroyo cuenta la historia negra de América. Es quizá su canción más conocida.La letra de 'Rebelión'Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negraDe la historia nuestra, caballero y dice así:Uh!En los años mil seiscientosCuando el tirano mandóLas calles de CartagenaAquella historia vivióCuando aquí, llegaban esos negrerosAfricanos en cadenasBesaban mi tierraEsclavitud perpetúaQue lo diga salomeUh, que te déLlego, llegoUn matrimonio africanoEsclavos de un españolÉl les daba muy mal tratoY a su negra le pegóY fue allí, se rebeló el negro guapoTomo venganza por su amorY aún se escucha en la verjaNo le pegue' a mi negra¡Oye, man!, no le pegue a la negra(No le pegue a la negra)No, no, no, no, no, no(No le pegue a la negra)Oye, esa negra se le respeta(No le pegue a la negra)Eh que aún se escucha, se escucha en la verja(No le pegue a la negra)No, no, no, no, no, no le pegue a la negra(No le pegue a la negra)Negra que me diceChambalaquete, chambalequeteY aún se escucha en la verja(No le pegue a la negra)Español con el alma negraNo lo envenena, no lo envenenaNo le pegue a él(No le pegue a la negra)Oye, porque el negro se te revela(No le pegue a la negra)Ya me pongo el alma prieta(No le pegue a la negra)No, no, no, no, no, no le pegue(No le pegue a la negra)Habla mucho y no apretando, aprieta(No le pegue a la negra)No respeta, la aprietaPorque a la negra se le respeta(No le pegue a la negra)Y con ustedes, Chelito de CastroVamos a ver que le pegue a jevaPorque el alma, que el almaQue el alma, que el almaQue el alma se me revientaEh, no, no, no, no, no, no le pegue a mi negra(No le pegue a la negra)Porque el alma se me agita, mi prieta(No le pegue a la negra)Hay lamento en la playa, negra(No le pegue a la negra)En la playa de Cartagena(No le pegue a la negra)No, no, no, no, no, no de Marbella, bella(No le pegue a la negra)En la maleta que cante y que llora(No le pegue a la negra)Porque entonces el negro se venga(No le pegue a la negra)El Chombo lo sabeY tu también(No le pegue a la negra)¿Quién fue Joe Arroyo?Álvaro José Arroyo González fue más conocido como Joe, fue un cantante y compositor colombiano de salsa y música tropical, y es considerado uno de los más grandes intérpretes de música de su país.Sus canciones fueron éxito a nivel nacional e internacional, ganó múltiples discos de oro a lo largo de su carrera y varios Grammy Latinos. ​​Entre sus canciones más relevantes destacan, además de Rebelión, Tania, Mary, En Barranquilla me quedo, El ausente, Tumbatecho, Centurión de la noche, Manyoma, La noche, La rumbera, La guarapera, El trato, Con gusto y ganas, entre otras.Nació en Cartagena de Indias, el 1 de noviembre de 1955, y murió en Barranquilla, el 26 de julio de 2011.

colombia

