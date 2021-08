https://mundo.sputniknews.com/20210818/cual-es-el-origen-de-la-esclavitud-la-lacra-que-se-arrastra-de-la-antiguedad-hasta-hoy-1115194170.html

¿Cuál es el origen de la esclavitud, la lacra que se arrastra de la Antigüedad hasta hoy?

Desde los albores de la civilización griega hasta hoy, la esclavitud ha acompañado nuestra historia y tomado nuevas formas. América Latina y el Caribe ha sido... 18.08.2021, Sputnik Mundo

Tras la llegada del conquistador Cristóbal Colón a América en 1492, se abrió el camino a siglos de saqueos, desigualdades y sometimiento de indígenas y afroamericanos en el llamado "Nuevo Mundo".Los primeros en sufrir la esclavitud fueron los indios taínos de La Española (la isla que forman Haití y República Dominicana). A comienzos de 1500, el rey español Carlos V permitió el comercio transatlántico de personas esclavizadas para trabajar en minas y plantaciones.Es decir, de personas que fueron obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pudieran negarse o escapar de ello debido a la coerción, amenazas, abuso de poder y violencia ejercida contra ellas.Así llegaron a varios países del continente más de 12 millones de esclavos provenientes principalmente del África occidental central, la actual Senegal, Gambia y los territorios del golfo de Benín.Con su arribo, se consolidó una época de discriminación y sufrimiento, cuyas herencias quedaron enquistadas en el "Nuevo Mundo" hasta la actualidad. Sin embargo, el origen de la esclavitud en el mundo no empezó con los conquistadores españoles.Orígenes del esclavismoAunque se estima que la esclavitud se remonta a la Edad Antigua, los historiadores no se han puesto de acuerdo cuándo exactamente comenzó. Sí coinciden en señalar que está estrechamente vinculada a la guerra, al trabajo forzado, o al pago de deudas.¿Por qué el origen de la esclavitud está vinculado a la guerra?Parece que su origen proviene de la práctica de utilizar la mano de obra de los prisioneros de guerras, como alternativa a ejecutarlos, una posibilidad bastante usual. Generalmente los utilizaban para trabajos forzados, en plantaciones, etcétera.¿Qué es la "esclavitud de la deuda"?El economista Daniel J. D’Amico publicó un artículo en la revista académica Public Choice en el que plantea que la reclusión, y con ello la esclavitud por el pago de deudas, nació en el ámbito privado en la Antigua Grecia, y que durante la transición del derecho consuetudinario (que surge de las normas jurídicas que no están escritas pero se cumplen por costumbre) hacia la justicia penal, el Gobierno empezó a elegir a quiénes detener.Estudiando qué sucedió entre los años 800 y 400 a.C.,D’Amico echó luz sobre la utilidad que los atenienses encontraban en el encierro como pena, y cómo la aplicaban. El investigador cuenta que hasta el siglo VII a.C la justicia griega funcionaba sin policía, tribunales ni cárceles públicas, y "era efectiva" para hacer respetar los derechos de propiedad personal y privada.Dracón de Tesalia fue el primero en establecer un código de leyes por escrito, y después Solón, quien marcó un "precedente sin igual" respecto a la legislación formal. Hasta el gobierno de Dracón los griegos aplicaban la ley en el ámbito privado según sus necesidades, y el poder de la reclusión era empleado principalmente a través de la esclavitud de la deuda."Dada una expectativa confiable de ser sentenciado a muerte, un criminal culpable está motivado a negociar cualquier cantidad de riqueza que valore menos que la suma de su vida (presumiblemente alta). Las víctimas están simultáneamente motivadas para aceptar retornos tangibles que perciban que son más valiosos que administrar la pena de muerte", explica D’Amico.A su vez, el investigador señala que la detención de personas con fines de esclavitud en manos de privados era un castigo "normal" e incluso "indiscutible", al menos como pena "adicional" que se sumaba a los pagos de restitución a las víctimas."El concepto de utilidad del encarcelamiento estaba completamente envuelto en su capacidad de proporcionar un rendimiento eficiente de las pérdidas de los acreedores. Y este sentido de utilidad era completamente privado", asegura el economista.Así hasta Solón, que como arconte estipuló una nueva definición de ciudadanía para que ningún ateniense pudiera estar sujeto a la fuerza corporal de otro ateniense; con esa única legislación "monopolizó" el papel de la aplicación de la ley como responsabilidad exclusiva del Estado.A partir de la crisis del siglo III del Imperio Romano, y más adelante con la transición del esclavismo al feudalismo (entre los siglos IX y X), la mayor parte de la fuerza de trabajo ya no era esclava. No obstante, la esclavitud no desapareció, y se mantuvo como una condición social más o menos marginal, según las zonas, durante toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, renovándose su utilización masiva durante la conquista de América.¿Qué es la esclavitud moderna?Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, según información de la Organización Internacional del Trabajo de 2020. El trabajo forzoso, el matrimonio forzado, y la servidumbre son consideradas nuevas formas de esclavitud. También la trata de personas.Prácticamente todos los países del mundo están afectados por la trata de personas, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Cada año, miles de niñas y niños, mujeres y hombres, son capturados por mafiosos, principalmente con fines de:Las mujeres y las niñas son capturadas mayoritariamente. Según Naciones Unidas, de cada 10 víctimas detectadas a nivel mundial en 2018, aproximadamente cinco eran mujeres adultas y dos, niñas.En América Latina, las mujeres y niñas son las más captadas para la trata, y tienen como fin principal la explotación sexual. El 79% de las víctimas detectadas en 2018 son niñas y mujeres, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) publicado en febrero de 2021. Sólo las niñas representan 40% del total de las víctimas, "el mayor porcentaje de niñas víctimas de trata registrado en todo el mundo", señala el informe.La enorme mayoría de las personas que son captadas por redes de trata en Centroamérica y el Caribe es explotada sexualmente (81%), mientras que 13% es sometida a trabajo forzado y el restante 6% a otros tipos de explotación.

