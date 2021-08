https://mundo.sputniknews.com/20210820/pedro-castillo-y-el-sueno-improbable-de-cambiar-la-constitucion-en-peru-1115279551.html

Pedro Castillo y el sueño improbable de cambiar la Constitución en Perú

Pedro Castillo y el sueño improbable de cambiar la Constitución en Perú

Empecemos diciendo que la convocatoria a una Asamblea y el cambio de la Constitución no tiene el arraigo popular que quizás el mandatario calculó cuando la planteó como promesa electoral, pues según un sondeo de Ipsos del 25 de julio, sólo un 32% de peruanos estaba a favor, mientras el resto se oponía o consideraba que debían ejecutarse leves modificaciones.Pero más allá del interés ciudadano por el objetivo de Castillo, el mayor escollo para un cambio de Constitución está en el Congreso y, asunto reciente, al interior de su partido, Perú Libre, una organización de izquierda conservadora.Según el artículo 206 de la Constitución vigente, redactada en 1993 durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), las reformas constitucionales se pueden dar, pero no se contempla un cambio total y menos existe un mecanismo para convocar a una Asamblea.Reformar para cambiarEl asunto entonces es claro. Castillo necesita reformar la carta magna para incorporar en ella un artículo que permita la convocatoria a una Constituyente, es decir, debe reformar la Constitución actual para, eventualmente, poder cambiarla por completo. Y para ello necesita más de la mitad de votos en el pleno.Visto así, el inconveniente para lograr ese objetivo es, por una parte, el enfrentamiento que el Ejecutivo ha planteado con el Congreso a menos de un mes de gestión. Y este enfrentamiento fue gatillado por el cuestionado nombramiento del primer Gabinete Ministerial, presidido por Guido Bellido.El primer ministro ya era investigado por la Fiscalía por apología al terrorismo antes de asumir, y una vez en el cargo se le sumaron investigaciones sobre presunto terrorismo por sus nexos con la organización maoísta Sendero Luminoso, y además por pertenecer a una organización criminal.Perú Libre tiene 37 congresistas que, sumados a los 5 del otro único partido de izquierda y aliado, Juntos por el Perú, suman un bloque de 42. Los demás partidos son de derecha, centroderecha o centroizquierda, y ninguno está a favor del cambio de Constitución.Gobierno débilEn ese escenario, se esperaba que, en aras de lograr consensos y tender puentes con la oposición, Castillo nombrase un Gabinete moderado, pero no lo hizo. Con un primer ministro siendo un hombre de izquierda radical, parece que el presidente no está consciente que para materializar su sueño constitucional debió hilar muy fino con un Congreso adverso y en el que no manda.Cierto es también que con partidos como Fuerza Popular (derecha, fujimorista) y Renovación Popular (derecha), que habían alegado un falso fraude en las elecciones y afirman que Castillo no es un presidente legítimo, pretender un entendimiento es casi un imposible, pero todo indica que con el nombramiento de un Gabinete "de choque", Castillo ha logrado unificar a las demás bancadas en su contra.Por otro lado, la bancada de Perú Libre aún no muestra una cohesión que pueda aportar a la lucha por sus objetivos. El líder del partido, Vladimir Cerrón, un hombre con una sentencia por corrupción, es una presencia que hace ruido dentro del Gobierno, pues se comunica más con la prensa que el propio Castillo silencioso y esquivo, lo que finalmente genera confusión en su partido y en la ciudadanía sobre quién realmente está a la cabeza del Ejecutivo.Con un Congreso en el que la Mesa Directiva está en manos de la oposición, parece que Castillo debería abandonar el sueño de una Constituyente para concentrarse en un propósito a todas luces más importante: lograr la gobernabilidad en un país en el que, según un sondeo de Ipsos del 16 de agosto, sólo un 38% de peruanos aprueba su gestión a menos de un mes de asumir.

