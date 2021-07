https://mundo.sputniknews.com/20210730/quien-es-guido-bellido-el-nuevo-y-polemico-primer-ministro-de-peru-1114659270.html

Quién es Guido Bellido, el nuevo y polémico primer ministro de Perú

El presidente de Perú, Pedro Castillo, confió en un ingeniero en electrónica oriundo de Cusco para encabezar su gabinete. De izquierda radical, Bellido busca... 30.07.2021, Sputnik Mundo

La elección de Guido Bellido Ugarte como presidente del Consejo de Ministros de Perú fue la primera medida adoptada por Pedro Castillo como presidente de Perú pero también una de las más cuestionadas por la oposición, que apenas ha terminado de asentarse en el Congreso."Nuestro gabinete es del pueblo, se debe al pueblo y va hacia él. Nuestro compromiso es con el Perú y con ningún otro interés que no fuera el de dedicar todos y cada uno de nuestros esfuerzos a construir un país más justo, libre y digno. No defraudaremos su confianza", escribió Castillo en sus redes sociales luego de presentar a los ministros que lo acompañarán desde el inicio de su gestión.Al frente del cuerpo de ministros estará Bellido, un ingeniero en energía eléctrica de 41 años nacido en Livitaca, un distrito de la provincia de Chumbivilcas, en el departamento de Cusco.Bellido se afilió al partido de izquierda Perú Libre —con el que Castillo alcanzó el Gobierno— en 2018, con el que fue candidato a congresista por primera vez en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020, aunque no llegó a obtener una banca.Los comicios generales de 2021 le dieron la revancha y la buena votación que Castillo obtuvo en la primera vuelta le permitió ser electo como uno de los 130 integrantes del parlamento unicameral de Perú.Sus primeros pasos en la política, sin embargo, los dio siete años antes de alcanzar un escaño. En 2014, Bellido integró el partido regional Patria Arriba Perú Adelante (Papa) que compitió en las elecciones regionales de Cusco. Los resultados no fueron auspiciosos, ya que aquel partido de izquierda terminó último entre 13 candidatos, con tan solo el 1,3% de los votos.En paralelo a la política, Bellido se ganó la vida con su profesión de ingeniero en electrónica, título que obtuvo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Finalizada la carrera, cursó en la misma casa de estudios una maestría en Economía, especializándose en Gestión Pública y Desarrollo Regional.Tuvo un acercamiento a la vida estatal en 2018 cuando, luego de haber trabajado durante tres años para EyS Technology, pasó a trabajar para el Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde para 2019 ya era coordinador de local.¿Cómo es el pensamiento de Guido Bellido?Cuando algunos partidos de la oposición peruana esperaban que optara por un dirigente más moderado, Castillo ratificó su confianza en un dirigente de izquierda radical como Bellido, que comparte con el presidente el origen de izquierda socialista que define a Perú Libre.En abril de 2021, entrevistado por la cadena Telesur, Bellido había puesto como uno de los asuntos más importantes la convocatoria a una Asamblea Constituyente para que Perú supere "la Constitución fujimorista neoliberal".En lo económico, Bellido pone énfasis en avanzar en la nacionalización de los recursos energéticos y de minería de Perú.A su vez, el nuevo jefe del gabinete considera que debe incrementarse el presupuesto para la educación, en busca de una "economía basada en el conocimiento" y no una "basada en el extractivismo y en la venta bruta de materias primas".Las posturas izquierdistas le valieron a Bellido la resistencia de sectores conservadores de la política peruana, que pronto apelaron a algunos de sus costados más polémicos para criticarlo.Así reflotaron en redes sociales antiguas publicaciones en las que afirmaba, por ejemplo, que "el hombre nuevo no puede ser un 'maricón'" porque "la sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones".En otras ocasiones, también hizo aseveraciones que fueron tildadas como machistas y transfóbicas.De todos modos, los mayores problemas los tuvo cuando, durante una entrevista en la emisora Exitosa, fue consultado sobre una publicación que hizo en Facebook en 2017, cuando homenajeó a Edith Lagos, una joven estudiante peruana que en 1979 se integró a la organización terrorista Sendero Luminoso.Bellido evitó considerar a Lagos como una "sanguinaria" como pretendía la periodista y la describió como "una peruana que ha tenido una postura".Aquellas expresiones le valieron a Bellido una denuncia por "apología del terrorismo" por parte de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

Tomas Bonzon Imagínense un país donde los héroes nacionales don dos escorias, Jaime Bailey y Laura Boso y cambian el presidente cada 15 días. La tarea de Castillo es titánica y se debe limpiar el trasero con todas esas cosas aberradas del país. Mantener el apoyo del pueblo le permitirá fulminar a la corrupta oposición. ¡Adelante Castillo el pueblo peruano cifró sus esperanzas en ti! 0

