Mike Tyson y una carrera en el fútbol: Khabib revela sus planes para el futuro y algo más

Se sabe que Khabib es un gran aficionado al fútbol y que siempre soñó con ser jugador. Incluso es propietario del equipo de fútbol para aficionados The Eagles. Paga los salarios e incluso organiza banquetes para sus jugadores. La mayor competencia del equipo es el club Tliarati, propiedad de otro luchador de MMA, Murad Abdulaev.Si bien el padre y entrenador de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, era hincha del club moscovita Spartak, parece que el Águila prefiere el fútbol europeo. Afirma que su partido favorito es el celebrado en 2003 entre el Manchester United y el Real. Por si fuera poco, a veces comparte en su Instagram fotos en las que posa junto a los jugadores del equipo blanco y de otros clubes europeos.Nurmagomedov opina que el fútbol es "algo más" que las artes marciales mixtas, y es que los luchadores "solo se representan a sí mismos", mientras que los futbolistas representan a su país.Pero, ¿tendremos la oportunidad de ver a Khabib en el césped algún día?El luchador ha confesado en reiteradas ocasiones que el fútbol corre por sus venas, pero en su república natal de Daguestán, los luchadores de MMA "tienen más oportunidades que los futbolistas", por lo que de niño optó por la carrera de peleador.Al mismo tiempo, Nurmagomedov —que anunció su retirada del deporte en octubre de 2020, con una racha invicta de 29 victorias— no tiene planes de convertirse en futbolista profesional. Nurmagomedov confiesa que "pasa mucho tiempo en los aviones, incluso más que en tierra".¿Qué piensa de Ronaldo y de Tyson?Cabe recordar que Khabib es un gran amigo y fanático del crack portugués Cristiano Ronaldo, a quien conoció en 2016."Para mí, es el mejor jugador de toda la historia del fútbol", cuenta. En la conferencia de prensa, Khabib confesó que El Bicho le cae mejor que el legendario boxeador Mike Tyson, en cuyo podcast Hotboxin participó en julio.En una entrevista, Khabib recordó una historia que le contó Ronaldo y que nunca olvidará. "Discutíamos sobre cómo encontrar la motivación. Cristiano quiere que su hijo le supere pero tiene miedo de que no lo logre, y es que a su edad, Ronaldo soñaba con un par de botas, mientras que el pequeño lo tiene todo… Es el hambre lo que impulsa a una persona. Necesitamos una motivación. Me gustó este ejemplo", reveló.El luchador opina que una persona como Ronaldo —que ya rompió el récord del máximo goleador de la historia— nunca estará contenta con tan solo uno, dos o tres títulos y "seguirá bombardeando" por varias temporadas más.¿MMA en los Juegos Olímpicos?Nurmagomedov también evaluó la posibilidad de incluir las artes marciales mixtas en el programa de los JJOO de verano. Khabib se muestra convencido de que es un deporte "demasiado duro", por lo que requerirá ciertas limitaciones y reglas."Pero sí que se puede incluir, pues es más interesante que, por ejemplo, el curling o el karate. Las MMA tienen una mayor audiencia y más contratos de publicidad. Sé que el Comité Olímpico cree que es un deporte demasiado violento, y estoy de acuerdo. Pero se podría hacer algo con reglas, al igual que en el boxeo", explica.¿Cómo pasa los fines de semana?Khabib es una persona religiosa, por lo que nunca bebe alcohol y tampoco va a clubes nocturnos. Los viernes acude a la mezquita, donde reza y se reúne con sus amigos.Sus pasatiempos son hacer deporte, leer y escuchar música. "No tengo una lista de reproducción, simplemente intento escuchar lo que está bien", confiesa el luchador, quien subraya que no se considera una persona creativa. Nurmagomedov también reveló si lleva una dieta saludable. Paradójicamente, "come todo lo que quiere" gracias a que hace ejercicio.El luchador también cuenta que sus amigos lo acusan de "nunca descansar", pero parece que tampoco permite que los demás lo hagan. Recuerda que un jugador de su equipo quería irse de vacaciones, pero "entendió que aún era demasiado temprano para descansar" una vez que habló con Khabib.

