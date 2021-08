https://mundo.sputniknews.com/20210818/cristiano-rompe-su-silencio-acerca-de-su-regreso-al-real-madrid-dejen-de-jugar-con-mi-nombre-1115188995.html

Cristiano rompe su silencio acerca de su regreso al Real Madrid: "Dejen de jugar con mi nombre"

Cristiano rompe su silencio acerca de su regreso al Real Madrid: "Dejen de jugar con mi nombre"

El 'crack' portugués Cristiano Ronaldo, cuyo contrato con la Juventus termina en junio de 2022, rompió su silencio acerca de los rumores sobre su posible... 18.08.2021, Sputnik Mundo

Cualquiera que me conozca sabe lo concentrado que estoy en mi trabajo. Menos charla y más acción, este ha sido mi lema desde el inicio de mi carrera. Sin embargo, en vista de todo lo que se ha dicho y escrito recientemente, tengo que exponer mi posición", expresa el jugador.Ronaldo subraya que las recientes publicaciones "frívolas" acerca de su posible regreso al club blanco no son más que una falta de respeto hacia él como "hombre y como jugador" y hacia los futbolistas y el personal de todos los clubes involucrados en dichos rumores."Mi historia en el Real Madrid está escrita. Ha quedado registrada. En palabras y números, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el museo del Bernabéu y también en la mente de todos los hinchas", prosigue.Agrega que algunos medios "no se preocupan por intentar averiguar la verdad" especulando que podría unirse al Real Madrid u a otros clubes de distintas ligas luego de abandonar la Juventus en 2022.

